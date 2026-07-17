Por qué no hay que dejar los cargadores enchufados tras desconectar los dispositivos, según los expertos

Es una escena cotidiana en la mayoría de los hogares argentinos: tras completar la carga del celular, la tablet o la notebook, el cable se retira del equipo, pero el cargador permanece en el enchufe. Aunque esta práctica resulta cómoda, expertos en tecnología y seguridad eléctrica sugieren modificar este hábito para prolongar la vida útil de los componentes y optimizar la seguridad del hogar.

La razón principal radica en el denominado consumo fantasma o en espera: aunque el adaptador no transfiriera energía a un dispositivo, este absorbe una pequeña cantidad de electricidad al permanecer conectado a la red. Si bien un único cargador genera un gasto imperceptible, la acumulación de múltiples adaptadores enchufados de forma constante deriva en un consumo innecesario al finalizar el año, tal como advierte la organización medioambiental belga Bebat.

Esta inacción genera un golpe más al bolsillo, principal razón para tenerla en cuenta Freepik

Más allá del impacto en la factura de luz, el desgaste de los materiales internos es un factor crítico. El cargador funciona como un transformador activo mientras esté enchufado, donde sus componentes electrónicos quedan en un estado de baja potencia, sometiéndose a un estrés térmico y eléctrico permanente que acelera su degradación. Esta actividad constante, sumada a la exposición a tormentas o fallas en la red, expone al dispositivo a fluctuaciones de tensión que pueden averiar el adaptador, incluso sin que haya ningún aparato conectado en ese momento, sostiene Meristation.

La seguridad es otra variable de peso, ya que especialmente en modelos de bajo costo o sin certificaciones oficiales, el sobrecalentamiento y los cortocircuitos representan riesgos reales. Por ello, ante la detección de olores extraños, grietas en la carcasa, ruidos inusuales o cables desgastados, es imperativo realizar un reemplazo inmediato para evitar incidentes domésticos. Es fundamental verificar el estado del equipo y priorizar siempre la compra de accesorios originales, los cuales superaron las pruebas de seguridad requeridas.

Desenchufar los cargadores luego de conseguir el 100% de batería es fundamental para una mejor duración IA

Finalmente, para quienes buscan cuidar sus dispositivos, el procedimiento correcto de manipulación también cuenta. Se recomienda conectar primero el cargador a la toma de corriente y luego el cable al dispositivo, mientras que al terminar, el orden debe invertirse. Este hábito ayuda a prevenir picos de voltaje que comprometen la integridad de los equipos electrónicos a largo plazo.