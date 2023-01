Potencia y rendimiento en la palma de la mano: probamos la NUC 12 Pro, la nueva mini PC de Intel

escuchar

Los grandes chasis que alojan la última tecnología de computadoras están de regreso. Hoy, y gracias al creciente mercado de las PC gamer, es común ver enormes gabinetes montados sobre el escritorio. Normalmente, estos vienen acompañados por miles de luces RGB que, entre sus destellos, dejan entrever una nueva tendencia en el armado del anhelado setup.

Por supuesto que este concepto se aplica a un nicho específico de personas que, si bien viene creciendo exponencialmente, hay ciertos usuarios que demandan computadoras más pequeñas y sobrias. Las Intel NUC llevan esta idea a la mínima expresión ofreciendo una computadora de escritorio de acotadas dimensiones, pero sin resignar potencia. Desde que Intel desarrolla estos equipos, han sido actualizados constantemente con el lanzamiento de las nuevas generaciones de procesadores; en esta oportunidad probamos la NUC 12 Pro, que cuenta con un cerebro electrónico Intel Core de 12da generación.

Primer contacto

Si bien no es el primer NUC que pruebo, siempre es bueno ver como estos pequeños equipos se actualizan. En esta ocasión, la nueva NUC viene embalada en una caja de cartón rígida que protege muy bien el equipo y que sirve para presentar un interesante unboxing. Cuando retiramos la tapa superior de la caja, caen cuatro solapas a los costados con imágenes e infografías de lo que podemos esperar de la PC. En el centro, y rodeada de una rígida gomaespuma, descansa la pequeña computadora de solo 11 cm por lado y 5 cm de altura.

El frente de la NUC Pro de Intel, con los puertos USB frontales y la conexión de audio analógico

Al retirar la computadora, debajo se encuentra un compartimento en donde se aloja la fuente de alimentación (que dicho sea de paso, es casi del mismo tamaño que la PC), algunos manuales, el soporte VESA y el sticker del procesador.

El diseño del equipo es sumamente sobrio. Pareciera que fue diseñado con la intención de pasar completamente desapercibido; es más, si utilizamos el soporte VESA podemos alojar la NUC detrás del monitor con solo colocar cuatro tornillos, quedando la computadora completamente oculta.

Potencia en pocos centímetros

Al momento de probar el equipo me di cuenta de algo: esta mini PC no se lleva muy bien con los cables. Apoyada sobre el escritorio y con solo tirar algo de más del mouse, la NUC comenzó a moverse. Es por eso por lo que cambié de estrategia y le conecté teclado y ratón inalámbricos. Con esta movida la experiencia fue sumamente satisfactoria.

Esta mini PC de Intel es sumamente silenciosa y, contra todo pronóstico y teniendo en cuenta su diminuto tamaño, se encuentra muy bien refrigerada manteniendo una temperatura aceptable. Para esto tiene tres toberas de ventilación: dos a los costados y una detrás.

El punto más destacable del equipo es la combinación entre tamaño y potencia. La NUC que probé venía con un procesador Core i7 1260P a 4,7 GHz con 16 GB de memoria RAM DDR4-3200. Cabe destacar que este es un equipo testigo, y que se consiguen modelos con otros procesadores de Intel y hasta 64 GB de RAM. Por su parte, los gráficos están a cargo del GPU Iris X que ofrece un buen rendimiento. Claramente, el almacenamiento interno es ofrecido por un disco en estado sólido (SSD) de alta velocidad.

Los conectores traseros de la Intel NUC Pro y, en la parte superior, las rejillas de ventilación

Otro punto a favor del equipo es la cantidad de conectores que ofrece pese a su escueto tamaño. Dos puertos Thunderbolt 4 (USB-C 4.0), dos salidas HDMI, cuatro puertos USB-A (dos ubicados en el frente), salida de sonido para conectar parlantes o auriculares, conector Ethernet, Bluetooth y WiFi 6E incorporado.

Si bien este modelo de NUC apunta al mercado corporativo, ofrece buen rendimiento para realizar cualquier tipo de tareas. Instalamos algunas aplicaciones de diseño como la suite Adobe y funcionó muy bien editando videos en Premiere y retocando algunas fotografías en Photoshop.

Aunque no es su cometido, instalé algunos juegos (¿quién dice que entre trabajos no podemos distendernos un momento?). La NUC corrió Fortnite y algunos juegos del servicio Xbox Game Pass (que viene incluido en Windows 11) como Age of Empires 4 y Dune Spice Wars.

En conclusión

Con el foco puesto en el trabajo corporativo, la nueva NUC con procesador de 12da generación de Intel es una interesante propuesta para tener un espacio de trabajo minimalista sin resignar potencia. Esta computadora brindó el rendimiento necesario para realizar todas las tareas cotidianas con Windows 11 y un poco más: corre algunos de los juegos más populares con soltura y también puede convertirse en una estación multimedia para llevar a nuestro Smart TV a un nuevo nivel.

La NUC PC de Intel se consigue a un precio de 650 dólares.

