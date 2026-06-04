Se viene el Mundial: cuánto sale armarte un “cine en casa” para ver los partidos desde el sillón

A pocos días del comienzo del Mundial, los fanáticos comienzan con los preparativos de cara a lo que será el evento del año en materia deportiva. Además de planificar las juntadas con amigos y familiares, las personas comienzan a preguntarse cuánto sale comprar un televisor para tener una experiencia aún más enriquecedora.

Como ocurre en la previa a cada Mundial, las marcas más reconocidas estudian el mercado y analizan las diferentes variables según la economía. Cabe destacar que la Argentina ya tiene asegurado jugar los tres partidos de la fase de grupos contra Argelia -debuta el 16-, Austria y Jordania. De continuar en la competencia, puede jugar hasta ocho encuentros.

La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022; inicia su camino ante Argelia JUAN MABROMATA - AFP

Ávidos de buscar promociones y financiación para adquirir un televisor, los fanáticos deberán saber, de antemano, que la industria tecnológica creció exponencialmente en el último tiempo y eso llevó a que las TV tengan diferentes tamaños de pantalla, sonido envolvente, calidad de imagen con mayor definición y profundidad, entre otros detalles que son claves a la hora de elegir uno.

Opciones premium y económicas para equiparte para el Mundial

Quienes desean adquirir un “cine” en su casa, tienen una variedad de posibilidades que van desde lo más accesible hasta opciones más premium. A continuación, una selección de algunas de las alternativas que ofrece el mercado, tanto desde los sitios de e-commerce más conocidos, como Mercado Libre, y cadenas de retail hasta tiendas oficiales.

Una de las alternativas es LG, que lanzó al mercado varias opciones, entre ellas los televisores OLED y QNED, los cuales se distinguen por sus colores más definidos y el rendimiento en las escenas de movimiento, un ítem indispensable para observar un partido de fútbol.

LG combina precio, calidad y experiencia

La TV llamada “Starter Mundialista” combina un pantalla de 55 pulgadas con Ultra High Definition (UHD) y una barra de sonido AI Sound PRO UHD a un precio de $1.500.000.

Una opción un poco más osada de la misma marca es la TV OLED 65 pulgadas, que incluye una barra de sonido Dolby Atmos. Esta promo se encuentra como “Living futbolero” y cuesta $4.000.000.

La diferentes variantes de televisores LG

Samsung, otra de las marcas líderes del mercado, también tiene distintas opciones. Por ejemplo, un smart Tv Samsung 43 Neo Qled 4k Qn90c Tv se vende a parir de $1.200.000. Entre otras características, el equipo tiene posee 4 puertos HDMI, está equipado con conexión USB y tiene conectividad mediante Bluetooth. Otra opción de la misma marca es una unidad de 55 pulgadas, con Wi-Fi, puerto de red y resolución 4K se puede conseguir desde $950.000 en sitios de e-commerce.

Otra variante del estilo, de 50 pulgadas, pero con la misma definición y características, ronda un valor cercano a los $720.000.

Samsung se posiciona en el mercado con una opción más "terrenal" en cuanto a precio

Con una oferta hasta abrumadora en internet y de manera presencial en locales, los usuarios no solo evalúan las bondades de cada TV, sino la marca, que puede estar asociada a experiencias anteriores.

Noblex, por su parte, ofrece distintos modelos, como un smart tv de 75 pulgadas con resolución 4K (3840 x 2160), sistema operativo Google y potencia de sonido de 2x15W para una experiencia envolventea partir de $1.900.000.

Cómo cuidar el televisor para que se extienda su vida útil

La marca TCL, originaria de China, también se posicionó en esta búsqueda incesante de las personas que investigan hasta los más mínimos detalles y buscan las mejores financiaciones para obtener la televisión con la que verán el próximo Mundial que comenzará el 11 de junio y culminará el 19 de julio.

TCL ofrece uno de los precios más bajos del mercado

La empresa vende su smart tv Tcl Qled 75 Uhd Google Tv 75p8k-f, a un precio de $1.900.000 aproximadamente. El equipo tiene una pantalla de 75 pulgadas para una experiencia visual inmersiva, resolución UHD 4K de 3840 x 2160 para imágenes nítidas, frecuencia de refresco de 120Hz para movimientos fluidos, control por voz para una navegación y conectividad Bluetooth 5.4 para emparejar dispositivos.

También es posible encontrar un smart tv de la marca TCL a un precio de $685.000, siendo una de las opciones más accesibles del mercado. 4K, conexión vía Bluetooth, control por voz para una experiencia manos libres, son algunas de las características que sobresalen de estos aparatos tecnológicos.

Para los que más conocen de la materia y también para los que buscan solamente pasar un momento en familia o amigos observando un partido de la selección, las marcas más fuertes del mercado ofrecen un catalogo del más variado y contundente para seducir a los compradores.