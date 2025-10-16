Primero, el iPhone: ahora es la MacBook Pro M5 europea la que viene sin cargador, y no será la única

Parece una broma: una computadora portátil que se vende sin cargador, el elemento vital que permite cargar su batería y, así, lograr que en vez de un pisapapeles gigante sea una maravilla de la informática, y permita aprovechar toda clase de herramientas digitales. Pero esa es la realidad para la flamante MacBook Pro con procesador M5 que Apple presentó esta semana a nivel mundial: se vende sin cargador. Viene con cable USB-C en la caja, eso sí, así que algo es algo.

¿Y por qué haría Apple algo así? ¿Es, como argumentó al quitar el cargador y los auriculares de la caja del iPhone 12, hace un lustro, una cuestión medioambiental? En parte sí, pero no de motu proprio. En rigor, la ausencia del cargador (que obviamente se puede comprar aparte) se dará en las MacBook Pro que la compañía vende en Europa, tal como advierten en Xataka; en Estados Unidos, y en otros países, sí se venderá con cargador.

Pero en 2026 entra en vigor una nueva reglamentación en Europa para reducir la basura electrónica, y que es también la responsable de que desde el iPhone 15 en adelante Apple use un conector USB-C en reemplazo del Lightning. No le quedó opción en el caso del iPhone, y tampoco la tendrá ahora: la directiva estipula que desde el 26 de abril de 2026 los fabricantes de laptops deben vender dispositivos y cargadores por separado. Según la Unión Europea esto reducirá la cantidad de basura electrónica relacionada con cargadores que no se usan en 980 toneladas anuales.

Esta nueva configuración en la caja no alcanza a los equipos anteriores, que se siguen vendiendo con el cargador. Así que quienes vayan a comprar una MacBook Pro en Europa (buscando el teclado en español, por ejemplo) deberán tener esto en cuenta.

La buena noticia es que no es necesario comprarle el cargador a Apple: cualquier cargador USB-C de 70 watts o más podrá darle energía a la batería del equipo, ya que es el mismo conector y potencia que usa la mayoría de las notebooks con Windows hace años; incluso es posible usar el cargador de un celular (iPhone o Android) porque el estándar de carga es el mismo.

Hay que tener en cuenta, además, que tarde o temprano el resto de los fabricantes de notebooks tomarán en mismo camino en Europa, ya que la regulación alcanza a todos los dispositivos, sin importar la marca.