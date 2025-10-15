Apple renueva su MacBook Pro y un iPad Pro con el flamante chip M5 para impulsar la IA en sus dispositivos

Apple presentó hoy su nuevo procesador M5, que promete un avance significativo en el rendimiento de la Inteligencia Artificial (IA) y un impulso gráfico para sus dispositivos más potentes. Este nuevo chip, construido con tecnología de 3 nanómetros, está en el corazón de las nuevas MacBook Pro de 14 pulgadas, del nuevo iPad Pro y como renovación de los anteojos Vision Pro.

El chip M5 representa, según Apple, el “próximo gran salto” en IA para su silicio. Una de sus características más notables es su arquitectura de GPU de 10 núcleos, que ahora integra un Acelerador Neuronal dedicado en cada núcleo. Esta optimización permite que las cargas de trabajo de IA se ejecuten más rápido, superando en más de 4 veces el rendimiento máximo de cálculo de GPU para IA en comparación con el chip M4.

En cuanto al rendimiento general, el M5 cuenta con una CPU de hasta 10 núcleos (compuesta por cuatro núcleos de rendimiento y seis de eficiencia), y según Apple tiene el núcleo de rendimiento más rápido del mundo. Esto se traduce en un rendimiento hasta un 15% más rápido que el M4.

Además, el M5 introduce importantes mejoras gráficas. La GPU logra un aumento en el rendimiento gráfico de hasta un 45% en aplicaciones que utilizan ray tracing. Complementando esta capacidad, el chip incluye un Neural Engine mejorado de 16 núcleos que acelera las funciones impulsadas por IA.

Un iPad Pro con chip m5

El chip M5 también aumenta el ancho de banda de memoria unificada en casi un 30% en comparación con el M4, alcanzando los 153 GB/s. Esta arquitectura permite que el chip completo acceda a un único pool de memoria, posibilitando la ejecución de modelos de IA más grandes directamente en el dispositivo.

En qué dispositivos Apple incluyó un chip M5

La nueva generación de silicio de Apple se implementará en tres de sus principales plataformas de alto rendimiento a partir del miércoles 22 de octubre.

MacBook Pro de 14 pulgadas: la computadora portátil profesional de 14 pulgadas también recibe el chip M5, lo que se traduce en una autonomía de la batería de hasta 24 horas. Los usuarios notarán un rendimiento multihilo hasta un 20% más rápido que en el M4 y mejoras significativas en tareas como la compilación de código en Xcode. Para aquellos que aún utilizan modelos basados en Intel o M1, el salto es aún mayor, con un rendimiento de IA hasta 86 veces superior que los sistemas basados en Intel. La MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 tiene un precio base de US$1599 (en EE.UU.). Viene con 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y no trae cargador.

iPad Pro: El nuevo iPad Pro de 11 y 13 pulgadas integra el chip M5 para desbloquear “la experiencia de iPad más avanzada jamás vista”. Este impulso de rendimiento permite hasta 6,7 veces más velocidad en el renderizado 3D con ray tracing en comparación con el iPad Pro con M1. Además, los modelos celulares del iPad Pro ahora incorporan el módem C1X, ofreciendo hasta un 50% de rendimiento de datos celulares más rápido que su predecesor, y el chip N1 para Wi-Fi 7. El iPad Pro con M5 está disponible desde US$999 en EE.UU.

Apple Vision Pro: Las gafas de computación espacial ahora vienen equipadas con el chip M5 en su interior. Este chip no solo mejora el rendimiento y la vida útil de la batería (hasta dos horas y media de uso general), sino que también permite que Vision Pro renderice un 10% más de píxeles en las pantallas micro-OLED personalizadas, resultando en imágenes más nítidas y texto más claro. El Vision Pro con M5 mantiene el precio de US$3499 en Estados Unidos.