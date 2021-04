Privacidad: Apple ahora te pregunta si querés que te rastreen

Si pudiéramos elegir, ¿alguno de nosotros querría ser rastreado en línea para ver anuncios digitales más pertinentes?

Estamos a punto de descubrirlo.

El lunes 26 de abril, Apple lanzó la versión 14.5 del sistema operativo iOS, una de sus actualizaciones de software para iPhones e iPads más esperada en años. Incluye la Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones, una nueva herramienta de privacidad que podría darnos más control sobre la manera en que se comparten nuestros datos.

Funciona así: cuando una aplicación quiera seguir nuestras actividades para compartir información con terceros —como, por ejemplo, anunciantes— aparecerá una ventana en nuestro dispositivo Apple para solicitar autorización. Si decimos que no, la aplicación debe dejar de monitorear y de compartir nuestros datos.

Una ventana emergente puede parecer un cambio de diseño mínimo, pero ha causado una conmoción en la industria de la publicidad en línea. Sobre todo, destaca el hecho de que Facebook ha decidido tomar la ofensiva en este sentido. El año pasado, la red social creó un sitio web y publicó anuncios de página completa en algunos periódicos en los que se denunciaba que la función de privacidad de Apple era dañina para las pequeñas empresas.

Por supuesto, una gran motivación para esa reacción es que la función de privacidad podría perjudicar el propio negocio de Facebook. Si decidimos no permitirle a Facebook que nos rastree, a la compañía se le complicará ver qué estamos comprando o haciendo en otras aplicaciones, lo que hará más difícil que las marcas puedan dirigirnos sus anuncios. (Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, ha negado que su compañía se verá afectada por la política de Apple).

“Este ya es un gran paso en la dirección correcta, solo por estar haciendo sufrir a Facebook”, dijo Gennie Gebhart, directora de Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro sobre derechos digitales.

Sin embargo, Gebhart agregó: “La gran pregunta es: ¿funcionará?”.

Gebhart y otros expertos en privacidad dijeron que esta novedad de Apple puede no ser suficiente para dejar de rastrear de manera encubierta los iPhones. Simplemente podría causar que los desarrolladores y las empresas de tecnología de publicidad encuentren formas de seguir rastreando a los usuarios de distintas maneras, dijeron ella y otros.

Desde hace dos meses he estado probando las versiones tempranas del iOS 14.5 para acostumbrarme al nuevo control de privacidad y otras características. Solo unos cuantos desarrolladores han estado probando la ventana emergente con el público así que mis hallazgos sobre el funcionamiento de esta novedad pueden ser limitados.

Pero descubrí que el iOS 14.5 tiene otras características importantes. Una de ella es la capacidad de usar Siri para que funcione de forma predeterminada con otras aplicaciones de música además de Apple Music, como Spotify. Eso es bastante importante: antes, la asistente de voz no resultaba muy útil con otros servicios de música.

A continuación, te mostramos lo que necesitas saber sobre el nuevo software de Apple.

No me rastrees (por favor)

La nueva función de privacidad estará disponible en todos los teléfonos de Apple con la última versión del sistema operativo iOS 14.5 Shutterstock

Es importante entender cómo funciona el rastreo dentro de las aplicaciones.

Supongamos que utilizas una aplicación de compras para buscar una licuadora. Miras una licuadora de la marca X y luego cierras la aplicación. Poco después, anuncios de esa licuadora comienzan a aparecer en otras aplicaciones móviles, como Facebook e Instagram.

Esto es lo que sucedió: la aplicación de compras contrató a una empresa de tecnología publicitaria que incorporó rastreadores dentro de la aplicación. Esos rastreadores revisaron información en tu dispositivo para identificarte. Cuando abriste otras aplicaciones que trabajan con la misma empresa de tecnología publicitaria, esas aplicaciones lograron identificarte para mostrarte anuncios de la licuadora marca X.

La intención de la nueva función de privacidad de Apple es permitirte decidir si quieres que eso suceda. Ahora, cuando abras algunas aplicaciones, serás recibido con una ventana emergente: “¿Permites que [nombre de la aplicación] realice un seguimiento de tus actividades en otras aplicaciones y sitios web de otras empresas?”. Puedes elegir entre “Solicitar a la aplicación que no realice seguimiento” y “Permitir”.

Cuando seleccionamos “Solicitar a la aplicación que no realice seguimiento”, suceden dos cosas. La primera es que Apple impide que la aplicación utilice un identificador de dispositivo Apple, una cadena aleatoria de letras y números asignada a nuestros iPhones que se emplea para rastrear nuestras actividades en aplicaciones y sitios web. La segunda es que le comunicamos al desarrollador de la aplicación que, en términos generales, no queremos que nuestra información sea rastreada ni compartida con nadie de ninguna forma.

Eso suena fácil. Pero en el segundo paso es donde todo se complica un poco.

Las empresas de tecnología publicitaria ya disponen de muchas maneras de rastrearnos más allá del identificador de dispositivo de Apple. Por ejemplo, los anunciantes pueden utilizar un método llamado toma de huellas digitales. Esto implica observar características aparentemente inofensivas de tu dispositivo —como la resolución de la pantalla, la versión del sistema operativo y el modelo— y combinarlas para determinar tu identidad y rastrear tu actividad en diferentes aplicaciones.

Algunos investigadores de privacidad afirmaron que es difícil para Apple bloquear todo el rastreo y la identificación de huella digital que ocurren en los iPhones. Eso requeriría conocer o predecir cada nuevo método de rastreo que se le ocurra a una empresa de tecnología publicitaria.

“Desde un punto de vista técnico, no hay mucho que pueda hacerse” para evitar ese rastreo, dijo Mike Audi, fundador de Tiki, una aplicación que puede ayudarte a ver qué hacen otras aplicaciones con tus datos.

No obstante, el cambio de privacidad sigue siendo significativo porque nos pide consentimiento explícito. Si le decimos a las apps que no queremos que nos rastreen y siguen haciéndolo, Apple puede bloquearlos de la App Store.

La ventana emergente también hace que los usuarios descubran con más facilidad este control de privacidad, dijo Stephanie Nguyen, científica de investigación que ha estudiado el diseño de experiencia del usuario. Antes, los dueños de iPhone tenían la posibilidad de restringir el rastreo por parte de anunciantes pero las herramientas estaban escondidas en configuraciones que la mayoría de personas no buscan.

“La opción ya existía desde antes pero ¿estaba disponible?”, dijo Nguyen. “Hacerla visible es un gran cambio”.

A partir de esta semana, todas las aplicaciones que lleven a cabo actividades de monitoreo deben incluir la ventana emergente de Transparencia en el seguimiento de aplicaciones en su próxima actualización de software. Eso significa que tal vez al inicio veremos una pequeña cantidad de apps que piden permiso para rastrearse que se incrementará cuando surjan nuevas actualizaciones de las aplicaciones.

Funciones que estábamos esperando hace tiempo

Apple facilitará el uso de Face ID en situaciones donde el usuario utiliza un barbijo, pero es una función que requiere contar con un Apple Watch Shutterstock

El nuevo software de Apple también incluye otras dos nuevas funciones interesantes: la capacidad de usar Siri para reproducir un audio con una aplicación externa como Spotify y la opción de desbloquear rápidamente un iPhone mientras se utiliza un barbijo.

Para muchos, esto tenía tiempo en la lista de pendientes. Siri, en general, solo ha funcionado para reproducir música con Apple Music desde 2015, lo que ha sido molesto e inconveniente para quienes quieren utilizar el asistente de voz para reproducir canciones usando otras aplicaciones de música. El cambio llega en un momento en el que se ha incrementado el escrutinio antimonopolio sobre si Apple sofoca a la competencia al favorecer a sus propias aplicaciones.

Para que Siri funcione con otros servicios de audio, no tendrás que realizar ningún cambio en la configuración. Si por lo general escuchas música con una aplicación externa, como Spotify, Siri sencillamente aprenderá con el tiempo que prefieres esa aplicación y reaccionará acorde a eso (los desarrolladores deben programar sus aplicaciones de audio para que sean compatibles con Siri, así que, si aun no lo han hecho, esto no funcionará). Eso significa que si siempre usas Spotify para reproducir música, podrás decir “Siri, pon The Beatles” para comenzar a reproducir una lista de The Beatles en Spotify.

La otra nueva función ayuda a resolver un problema pandémico. Durante más de un año, utilizar un cubrebocas ha sido adicionalmente fastidioso para los propietarios de los iPhones más nuevos que tienen escáneres faciales para desbloquear el dispositivo. Eso se debe a que la cámara del iPhone no ha logrado todavía reconocer nuestros rostros cubiertos. La versión 14.5 del iOS de Apple ofrece al fin un mecanismo para desbloquear el teléfono mientras se usa el cubrebocas, aunque requiere del uso de un Apple Watch.

Así es como funciona: cuando el teléfono escanea tu rostro y determina que no puede reconocerlo porque tu boca y nariz están tapadas, verificará si su Apple Watch está desbloqueado y cerca. El Apple Watch, en efecto, actúa como prueba para verificar que eres tú quien intenta desbloquear tu teléfono.

Para que esto funcione, debes actualizar el software en tu iPhone y en el Apple Watch, luego abrir la aplicación Configuración del iPhone. Desplázate hacia abajo hasta “Face ID y contraseña”. En este menú, elige “Desbloquear con Apple Watch” y activa la opción para usar tu Apple Watch para desbloquear cuando el escáner de imágenes detecte tu rostro con una mascarilla.

La próxima vez que estés en la tienda de comestibles y mires tu teléfono, tu reloj vibrará una vez y desbloqueará su teléfono. Será un dulce alivio.

Brian X. Chen es columnista de tecnología de consumo. Reseña productos y escribe Tech Fix, una columna sobre cómo resolver problemas relacionados con la tecnología. Antes de unirse al Times en 2011, reporteó sobre Apple y la industria inalámbrica para Wired. @bxchen

The New York Times