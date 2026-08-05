Probamos el Sonos Play, el nuevo parlante portátil que amplía el ecosistema de la marca

El mundo de los parlantes portátiles es quizás uno de los que más opciones les da al consumidor. Hay de todos los tipos: baratos, frágiles, de calidad pero delicados y hasta los de alta calidad y resistentes. En este último eslabón, Sonos presentó en marzo su nuevo producto, el Sonos Play.

Pero primero vamos a poner un poco de contexto de qué es Sonos y cómo tiene un sistema diferencial a todos los demás. La marca californiana, fundada en 2002, tiene un ecosistema de equipos para todos los gustos, siempre desde el lado de los equipos de alta calidad y un precio acorde.

Existen barras de sonido, auriculares premium y un batallón de parlantes que van desde los Era 300 con Dolby Atmos, o los Era 100 de tamaño reducido, pero que rinden perfecto para una casa. Pero también está su gama de portátiles: tiene el pequeño Roam 2, de los portátiles clásicos resistentes, y luego está el Move 2, que probamos hace un tiempo, y que es como un hermano mayor del que te vamos a contar hoy, el Play.

Un parlante Sonos Play en su base de carga; la idea es dejarlo siempre ahí para que cuando lo lleves a algún lado esté con la batería en su carga máxima

Tal como el Move 2, el Sonos Play es un parlante portátil con una interesante base de carga inalámbrica incluida. Esto se conecta con una especie de aro de base, que tiene un cable USB-C para conectarlo donde quieras. De esta manera tenés una base fija donde cargarlo (por ejemplo, si tenés un lugar fijo en la casa), pero también podés cargarlo con un USB-C normal, un combo similar al del Sound Flow de Motorola. Pero a diferencia del Move 2, este es un tercio más barato y tiene una resistencia que lo supera ampliamente.

El tamaño justo para ser portátil sin perder calidad

Si bien ya probamos varios de los productos de la marca, quizás este tiene el tamaño más amigable para ser un parlante todo terreno. Con una altura similar a la del Era 100 (19,23 cm contra 18,25, aunque con casi la mitad de profundidad), y un poco más grande y ancho que el Roam 2, el Play tiene un peso de 1,3 kg, que lo hace fácil de llevar en una mochila. Viene con una cinta para transportarlo que le aporta al diseño y, en nuestro caso, en un color blanco clásico que puede ser propenso a manchas.

Move, Play y Roam, tres tamaños de parlante portátil de Sonos

El sonido es realmente sorprendente por su tamaño y por ser portátil. En comparación con equipos similares, como el ya mencionado Era 100, realmente no notamos pérdida de calidad, y si nos ponemos técnicos, muchos destacan que esto se debe a que tiene tweeters angulados para expandir el sonido y dar una sensación estéreo a pesar de ser un solo parlante (si tenés dos, los podés sincronizar). Las voces suenan claras y los sonidos, pulidos. Apenas ponés una canción, ya sea en Spotify o en mayor calidad, vas a notar una diferencia con lo que acostumbran los portátiles de este tamaño. Tres amplificadores clase H, dos tweeters angulados, un mid-woofer y dos radiadores pasivos force-cancelling, con un sonido altamente potente, más de lo necesario, te diríamos.

Pero otro punto destacado de este Sonos Play está en su resistencia. Es IP67, que significa que es hermético contra el polvo y puede soportar la inmersión completa en agua hasta un metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. O sea, es sumergible y mojable: podés llevarlo a la playa, a la pileta, prácticamente donde quieras. Ojo, obviamente la base de carga no es resistente, eso es para tener en tu casa.

La batería, otro punto a destacar

El Play está pensado para usarlo donde sea y, para eso, necesitás una batería acorde. Sonos declara que con una carga puede llegar a 24 horas de sonido, claro que en las mejores condiciones y sin el volumen a tope. Esto le da una autonomía que te hace olvidarte de cargadores. Algo que también es muy conveniente es que casi no gasta batería en el modo espera, con una autonomía declarada de 100 días: si lo dejás en una mochila y lo sacás dos meses después, sigue con carga. Sonos lanza además con este producto la posibilidad de reemplazar la batería en el largo plazo con un kit, para darle una segunda vida al equipo después de años.

El parlante Sonos Play tiene Wi-Fi y también Bluetooth; se pueden sincronizar hasta cuatro parlantes compatibles para ampliar el sonido

Pero acá tenés otro truco que el Sonos Play tiene, y es que su puerto USB no solo está para recibir carga, sino que también, como tiene una batería tan amplia, te permite usarlo de batería externa para cargar tu celular.

El uso de la app para expandir las capacidades

El ecosistema de Sonos se rige por una app que maneja las conexiones con los equipos vía Wi-Fi. Si bien esto le trajo problemas en el pasado a la marca, con fallos que dejaron sin conexión a equipos, durante nuestras pruebas pudimos lograr algo que no es muy común: desde la misma aplicación pudimos encender y conectar cuatro equipos en cuatro ambientes distintos de la casa y hacer sonar la misma música (también podés poner distinta, obvio) en sincronía, de manera que la música te acompaña a donde estés. Eso sí, quizás esto de la app no es para todo el mundo, dado que, salvo que uses siempre Spotify, poder encontrar todo de manera rápida no es tan fácil: tiene muchas opciones y quizás no están del todo optimizadas para darle un uso rápido y práctico. Y la app, sin internet, no funciona como corresponde.

También algo a tener en cuenta: si los equipos están conectados por Wi-Fi, lo que hace correr el sonido es la app. Por ende, si vas a querer escuchar un videojuego o una película desde el celular, el sonido va a salir por el parlante del teléfono y no por el Sonos, salvo que lo conectes por Bluetooth, como te comentamos a continuación.

Ahora armás un ecosistema de audio por Bluetooth

También los equipos pueden conectarse de manera tradicional por Bluetooth, y acá está la diferencia con los otros productos de la marca. Desde ahora vas a poder vincular equipos para armar una red de parlantes simplemente por Bluetooth y sin necesidad de Wi-Fi, es decir, en cualquier lugar y sin importar si hay conexión a internet.

Hasta cuatro equipos Play (o también Move 2) se pueden agrupar para armar un sistema de sonido que no depende de otra cosa que de que los equipos estén dentro del rango de conexión. Esto amplía las capacidades y las cosas que se pueden hacer si sumás más equipos a tu colección. El mecanismo es simple: conectás el celular por Bluetooth a uno solo, y a los demás los sumás manteniendo apretado el botón de play uno o dos segundos. En nuestro caso conectamos dos con más de 20 metros de distancia sin problemas.

Trueplay y la optimización automática

Este parlante sigue con la tecnología que desarrolló la marca para medir con sus propios micrófonos cómo suena el equipo en el lugar donde está y ajustar la ecualización de manera autónoma. Algo ideal para los que no quieren andar jugando con los parámetros de sonido, y que ahora se hace solo, sin tener que abrir la app. Si lo agarrás en el patio y te lo llevás al living, el sistema va a adaptarlo para optimizar el rebote de la música.

El precio no es para todo el mundo

Si venís leyendo esta reseña, seguro llegaste a la conclusión de que no es un equipo barato, y tenés razón. En Argentina se puede conseguir de manera oficial en las tiendas de resellers de Sonos por un precio cercano a los $850.000 (US$300 en EE.UU.), lo que lo pone entre los productos más premium de su segmento, pero que responde a esa gama de productos tanto en su calidad de sonido como en sus prestaciones y construcción.