Qué celulares se quedan sin WhatsApp en noviembre 2025

A partir del 1° de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares antiguos que no cumplen con los requisitos mínimos de actualización. La medida, anunciada por Meta Platforms, impactará principalmente en modelos que tienen más de una década de antigüedad o que dejaron de recibir soporte de sus fabricantes.

Los dispositivos afectados no podrán abrir la aplicación, enviar o recibir mensajes, quedando fuera de servicio de una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo.

Los dispositivos que quedarán sin servicio incluyen varios modelos de las principales marcas. A continuación, la lista detallada:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5 Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014)

Moto G (primera generación), Moto E (2014) LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2 Huawei: Ascend Mate 2

Ascend Mate 2 HTC: One M8

One M8 iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

La lista completa de celulares que dejarán de tener WhatsApp en noviembre de 2025

Para seguir usando WhatsApp, los usuarios deberán contar con dispositivos que tengan al menos Android 5.0 o iOS 12 en adelante. Quienes tengan estos modelos deberán considerar actualizar su sistema operativo o ver la posibilidad de cambiar de equipo.

¿A qué se debe esta abrupta actualización?

Meta realiza este tipo de actualizaciones de compatibilidad de forma periódica con el objetivo de mejorar la seguridad y el rendimiento de la aplicación. Los celulares más antiguos no cuentan con la capacidad técnica para soportar las versiones más recientes de la app, lo que implica riesgos de seguridad y limitaciones en funciones nuevas como videollamadas, stickers animados, funciones de IA y mensajes autodestructivos.

Con esta serie de actualizaciones la compañía buscaría mejorar el servicio para los usuarios (Foto: Pexels)

Aunque muchas personas vieron esta actualización como un gran avance para la compañía, muchos otros usuarios se mostraron molestos en redes sociales por la medida que en muchos casos les hará realizar una inversión no prevista en sus celulares. “Y que pasa con las personas que no tengan plata para comprar un celular de alta gama”, “Hermosa obsolescencia programada”, “Creen que todos tenemos dinero para andar comprando otros celulares” y “Ya solo vamos a poder mandar mensajes mediante cobro como hace algunos años”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en TikTok e Instagram.

Las reacciones en redes sociales a la actualización de WhatsApp (Foto: Captura de pantalla de TikTok)