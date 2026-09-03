Qué se sabe del lanzamiento del iPhone 18: novedades y fecha confirmada para la presentación de Apple

Apple confirmó la fecha en que hará un evento que, descuenta toda la industria, será para la presentación de la familia del iPhone 18. Será el próximo 9 de septiembre, tal como publicó Tim Cook, saliente CEO de la compañía, en su perfil de X.

Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026

Allí se espera que la compañía anuncie la familia del iPhone 18 Pro y Pro Max, y también su primer teléfono plegable, conocido informalmente como el iPhone Ultra, pero a diferencia de años anteriores el iPhone 18 estándar no será de la partida y quedará, según los rumores, para más adelante.

Qué pasa con el iPhone 18

Apple prepararía un cambio drástico respecto de los últimos años, dejando el iPhone 18 a secas (el más modesto de la familia) para más adelante, incluso demorando su salida a febrero o marzo de 2027, una cadencia inédita para la compañía, pero que busca darle la mayor oportunidad de venta a los equipos más caros (pero también más populares) de la marca.

Los rumores sugieren que el equipo no verá grandes cambios de diseño respecto del iPhone 17, que estrenó un restyling de la familia de equipos, y mantendrá la pantalla de 6,3 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz (ideal para videojuegos).

De igual manera, llevaría un chip A20, más modesto que el que usarán los iPhone 18 Pro y Pro Max, pero igualmente más veloz que el A19 que usa el iPhone 17.

La gran incógnita es si llevará 12 GB de RAM (lo mínimo para correr Siri AI, el nuevo asistente) o si, por el contrario, usará 8 GB de RAM, un número más acorde con esta época de escasez y encarecimiento de los chips de memoria RAM y otros componentes.

El resto del hardware (la autonomía de la batería, la cámara) sigue siendo una incógnita, lo mismo que su precio.

Las reservas, demoradas

Un cambio respecto de años anteriores es que las reservas se habilitarían (según los rumores) recién el sábado 12 de septiembre, en vez del tradicional viernes, porque este año ese viernes es 11 de septiembre, y en este caso se cumplen 25 años del ataque a las Torres Gemelas, por lo que Apple habría decidido correr la fecha del debut comercial del equipo.

Qué ofrecerán el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

Lo más concreto sobre los integrantes más poderosos de la familia del iPhone 18 es que Apple mantendrá el diseño que estrenó el año pasado, y que los cambios serán sobre todo a nivel hardware: en el procesador interno y con la cámara del iPhone 18 Pro y en el iPhone 18 Pro Max.

Los posibles colores y el aspecto del iPhone 18 Pro Max, según los rumores más recientes

Entre las novedades estaría el chip A20, un 18% más rápido y un 30% más eficiente que el modelo anterior, si las filtraciones son ciertas; 12 GB de RAM en todos los modelos para que puedan usar la nueva Siri AI.

Además, la cámara principal en los modelos Pro y Pro Max incorporará apertura variable de diafragma para lograr una mayor profundidad de campo, algo que está presente en otros equipos de Huawei, Xiaomi o Nubia (Samsung lo tuvo en algunos modelos hace casi una década y luego abandonó esta función por algo más automático), y una Isla Dinámica más compacta. El tamaño de la batería se mantendría muy cercano al del año pasado.

Los tamaños de la pantalla OLED (6,3 pulgadas para el Pro, y 6,9 pulgadas para el Pro Max, ambas a 120 Hz) se mantendrían respecto de ediciones anteriores.

El precio del iPhone 17 Pro y Pro Max a nivel internacional; en un año los componentes aumentaron de precio casi un 40%, por lo que se espera que Apple traslade parte de ese costo al precio del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

No hay datos oficiales sobre los precios, pero ya sabemos de boca de la propia compañía que serán más caros que las generaciones anteriores, por el aumento de precio de los componentes que trajo la revolución de la inteligencia artificial generativa; podrían llegar con un aumento de entre 100 y 150 dólares respecto del iPhone 17.

Qué se sabe del primer plegable de Apple

Como sucedió en otras ocasiones, no sabemos exactamente qué hardware llevará en su interior el iPhone Ultra, pero sí cómo se verá, cortesía de las imágenes filtradas por Evan Blass, un veterano en estos menesteres, y muy confiable como fuente de información, aunque otros analistas dicen que es una imagen aproximada hecha por terceros. En cualquier caso, coincide con otras maquetas y datos que han aparecido del equipo.

Así se vería el iPhone plegable, con una pantalla externa de 5,5 pulgadas y una interna de 7,7 pulgadas, según los últimos rumores

Según múltiples rumores, el iPhone plegable tendrá una pantalla externa (la frontal) de 5,5 pulgadas, y una interna (la que se dobla) de 7,7 o 7,8 pulgadas, en un formato similar al del reciente Galaxy Z Fold8 de Samsung: tiene el tamaño aproximado de un pasaporte, un poco más ancho y corto que un smartphone convencional, pero que permite ofrecer una pantalla interna alargada similar en dimensiones a la de un iPad mini. Xiaomi, Motorola y otras compañías van por el mismo camino, que inició Huawei con la línea Pura X Max.

Un "dummy" del supuesto iPhone Fold, una maqueta que tienen los fabricantes de fundas y otros accesorios para probar el volumen general del equipo

Sacando eso, sabemos que el equipo tendrá solo dos cámaras traseras (normal y gran angular), que incorporará Touch ID (el sensor de huellas digitales) en un lateral para poder desbloquear el equipo y validar nuestra identidad sin importar qué pantalla estamos buscando, que usaría el mismo chip A20 Pro que estará presente en la familia del iPhone 18, que llevará una batería cercana a los 5000 mAh de autonomía, y que será caro: sus competidores están pidiendo unos 2000 dólares por este tipo de equipos y sería rarísimo que Apple compita con ellos en precio.

Según Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple, la compañía usará para la pantalla interna algunas funciones y organización de apps hoy asociadas al iPadOS, un poco como hace Android, que en la pantalla interna grande se comporta más como una tableta.