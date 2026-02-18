Quién es “Gaitana”: la candidata creada con IA que estará en las elecciones legislativas de Colombia

La irrupción de la inteligencia artificial en la política dio un paso inédito en Colombia. En las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, una candidata creada mediante IA aparecerá en la papeleta para disputar uno de los escaños reservados a las circunscripciones indígenas.

Se trata de “Gaitana”, un personaje virtual que se presenta como ambientalista y animalista, y que promete convertir el Congreso en una extensión de la deliberación digital. Representada en redes sociales como una mujer de piel azul, ataviada con plumas y con una voz generada artificialmente, Gaitana sostiene que, de ser electa, cada decisión será sometida a votaciones virtuales abiertas a la ciudadanía.

Según explicó un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, legalmente la candidatura corresponde a una persona que realiza campaña a través de la inteligencia artificial y figurará en la papeleta como “IA”.

¿Cómo funciona Gaitana?

Gaitana participará en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia, en las que buscará uno de los escaños destinados a las comunidades indígenas. El personaje, que será incluido como una postulante independiente en una de las papeletas, es representada en las redes sociales con una voz generada artificialmente y con un acento similar al de un hablante no nativo de español.

¿Cómo funciona su candidatura? Un encargado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad que organiza las elecciones, dijo a la AFP que legalmente se trata de un candidato que hace campaña a través de la inteligencia artificial. La candidatura aparecerá en la papeleta como “IA” para la elección de las “circunscripciones indígenas”.

Estos escaños son exclusivos para los pueblos originarios con el fin de garantizar la representación política de esa minoría. Gaitana, mismo nombre de una indígena legendaria símbolo de resistencia, dice que recibirá propuestas de proyectos de ley para que sean aprobados en comunidad y luego elevados formalmente ante el Congreso.

La candidata IA explicó el jueves a Caracol Radio que se trata de una campaña que se “basa en la democracia digital” para “escuchar y organizar la voz colectiva”. “Mi enfoque es cómo la comunidad puede tomar decisiones”, apuntó y agregó: “Lo importante es que cada persona tenga voz en las decisiones que les afectan”.

La IA aseguró en la entrevista que fue creada por “jóvenes entusiastas de la inteligencia artificial” procedentes “de varias etnias”. Carlos Redondo, un ingeniero mecatrónico del pueblo Zenú a cargo del proyecto y también candidato, aseguró que las opiniones de Gaitana surgen de las discusiones que sostienen más de 10.000 usuarios del chatbot gaitanaia.org.