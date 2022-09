Salarios tech: un estudio del Gobierno porteño y Bumeran mide qué sueldos se piden en un sector de alta demanda

La Ciudad de Buenos Aires es un polo de servicios tecnológicos. Lo demuestra el mapa productivo laboral confeccionado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde la rama servicios informáticos concentra principalmente en la Ciudad la mayor cantidad de empleados registrados del país. En ese sentido, el Index IT del primer semestre 2022, que confeccionan en conjunto el portal de empleos Bumeran y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, permite entender parcialmente una parte de cómo funciona el mercado.

Según los datos relevados, los salarios pretendidos en los puestos de tecnología fueron hasta un 51% más altos que la media del mercado, sobre todo en las posiciones de más alto rango. Igualmente, la remuneración pretendida en promedio fue un 28% más alta que la del resto mercado laboral, que incluyen todas las búsquedas del portal.

En junio, el salario pretendido IT en los puestos junior fue de 97.895 pesos mensuales, mientras el promedio del mercado era 95.059 pesos. En las posiciones senior y semi senior, la remuneración requerida fue de 183.166 pesos por mes, y la media del mercado era 141.396 pesos. En los puestos de jefe o supervisor, el sueldo solicitado por el sector IT fue de 315.612 pesos, mientras que en el resto fue de 209.309 pesos.

¿Cuáles son las posiciones junior con mejores salarios?

Los 5 puestos IT junior con remuneraciones mensuales más altas son: programación, con 121.711 pesos; redes, 108.909 pesos; análisis funcional, con 103.333 pesos; soporte técnico, con 94.951 pesos; Testing/QA/QC, con 91.719 pesos.

Las posiciones IT senior o semi senior con mejores salarios son: liderazgo de proyecto, con 280.716 pesos; tecnología/sistemas, con 227.012 pesos; infraestructura, con 209.461 pesos; sistemas, con 201.069 pesos, y análisis funcional, con 186.930 pesos.

¿Cuáles son los perfiles IT más buscados del mercado laboral?

Se trata de un mercado que no consigue todos los recursos que busca. Por citar un caso, todos los años la Cámara del Software releva hasta 10.000 puestos que no se llegan a cubrir. Según el Index IT, el volumen de avisos activos del mercado general creció desde el piso de la pandemia y alcanzó en junio de 2022 una suba del 116% respecto a junio de 2019. Por su parte, el volumen de avisos activos de tecnología muestra en junio de 2022 un crecimiento del 14% respecto al mismo periodo.

En el primer semestre de 2022, las posiciones IT más demandadas fueron: programación, con el 24% de los avisos; tecnología y sistemas, con el 14%; y análisis funcional, con el 10%. Los tres perfiles forman parte de los empleos de tecnología más solicitados desde 2021.

Foco en la experiencia

Con respecto al seniority, puede observarse que la demanda IT se concentra en las posiciones senior o semi senior. En el primer semestre de 2022 esta concentración supera la media del mercado en 87% frente a un 70%. En los niveles junior y de jefe o supervisor la demanda es menor al promedio del mercado.

Un 34% de los postulantes tiene entre 30 y 40 años. La mayoría se postula a puestos de Community Management y la minoría a liderazgo de proyecto. El 28% de estas personas se encuentra dentro del rango etario que oscila entre los 24 y 29 años, el 27% a personas entre 19 y 24 años, y el 12% a personas de más de 40 años. Un dato que llama la atención: hay más postulaciones de personas menores de 29 años en IT que en el resto del mercado. En cambio, en el rango de más de 40 años se observan menos postulaciones IT que en el resto del mercado, con un 12% frente a un 17%.

Un sector masculinizado

Solamente el 31,6% de las postulaciones en tecnología son de mujeres en el primer semestre de 2022, 3 puntos porcentuales menos que el primer semestre de 2021 y 18,8 puntos menos que el promedio general (50,3%). Sin embargo, la participación femenina en tecnología no cae tanto como el promedio del mercado con el incremento de la antigüedad pedida.

Durante el periodo analizado, los puestos con mayor cantidad de postulaciones por aviso del área tecnología son Community Management, Soporte técnico, Multimedia, Data entry y Sistemas. En la otra punta, las posiciones IT con menos postulaciones por aviso son Data warehousing, Programación, Media planning, Testing/QA/QC, y Liderazgo de proyecto.

El estudio publicado por el Gobierno porteño y Bumeran