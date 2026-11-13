¿Se cayó Outlook? Esto es lo que informó Microsoft sobre el estado del servicio

Lo que comenzó el jueves cerca del mediodía como un reporte aislado de fallas de conexión en Estados Unidos se transformó rápidamente en una de las mayores interrupciones digitales de los últimos tiempos. La infraestructura de Microsoft 365 sufrió un colapso de alcance internacional que dejó fuera de servicio a millones de usuarios corporativos y particulares en más de 70 países, afectando el ritmo operativo de empresas, servicios de salud, aerolíneas y organismos gubernamentales.

Un jueves de paralización operativa y servicios afectados

El epicentro de la falla se concentró en Exchange Online, la plataforma en la nube que gestiona el correo electrónico corporativo. El servicio de Outlook registró su pico más crítico cuando la plataforma Downdetector contabilizó más de 130.000 reportes de usuarios que no podían enviar, recibir o sincronizar sus correos. Con el correr de las horas, la interrupción se extendió hacia otras herramientas centrales del ecosistema de trabajo, como la plataforma de mensajería e interacciones Microsoft Teams, el almacenamiento en OneDrive y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

El impacto trascendió las fronteras del entorno Microsoft e interrumpió procesos críticos en todo el mundo. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) debió recurrir a registros en papel y sistemas alternativos por retrasos en la atención telefónica y de ambulancias, mientras que la Policía Metropolitana de Londres reportó inconvenientes en la recepción de denuncias virtuales. En el sector aerocomercial, compañías como IndiGo, Akasa Air y Air India informaron la suspensión de sus canales de atención por correo. Asimismo, la paralización afectó a empresas financieras y provocó el aplazamiento de presentaciones de resultados bursátiles.

Incluso la inteligencia artificial sintió el golpe. Firmas como OpenAI y Anthropic confirmaron que la caída interrumpió los conectores que vinculan a ChatGPT y Claude con la suite de Microsoft 365, impidiendo que sus modelos pudieran acceder a correos, calendarios o documentos alojados en la nube.

La causa técnica y la situación el viernes por la mañana

Frente a la escalada de la crisis, Microsoft descartó categóricamente la hipótesis de una acción maliciosa o ciberataque. Según detalló la compañía en sus reportes técnicos oficiales, el problema se originó cuando una serie de servidores quedó desconectada de forma imprevista debido a fallas en los procesos automáticos de comprobación de estado (health checks). Esto trasladó toda la carga de trabajo sobre los equipos restantes, generando un cuello de botella por saturación extrema en su infraestructura global.

Para contener la acumulación de tráfico, el equipo de ingeniería de la firma detuvo los despliegues planificados, redistribuyó conexiones y amplió a 48 horas el tiempo límite de espera (timeout) del correo electrónico, garantizando así que los mensajes demorados no se pierdan mientras se procesan las colas acumuladas.

Al iniciarse la mañana de este viernes 13 de noviembre, el panorama muestra una recuperación paulatina y progresiva. En sus últimos comunicados, Microsoft reportó “avances alentadores” y mejoras incrementales en el acceso a los buzones y en la entrega de mails. Sin embargo, la compañía advirtió que la capacidad de los centros de datos aún no ha retornado completamente a sus valores de referencia, por lo que algunos usuarios todavía podrían experimentar fallas o demoras intermitentes a lo largo de la jornada mientras se completa el restablecimiento total.