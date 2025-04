Se cumplen 20 años desde que subió el primer video a YouTube

YouTube cumple 20 años desde la publicación de su primer vídeo Me at the zoo (Yo en el zoo) que, compartido como una prueba por el cofundador de la plataforma, Jawed Karim, marcó los inicios de un servicio que se ha consolidado como una de las principales plataformas de contenido en Internet, redefiniendo la forma en la que se visualiza contenido, marcando tendencias, creando comunidades y aspirando a ser “la nueva televisión”.

Este es el primer video subido a YouTube

La historia esta plataforma comenzó el 14 de febrero de 2005, fecha en que se registró el nombre de dominio de YouTube, si bien el primer vídeo se publicó en mayo, en la primera beta pública del servicio. Finalmente, en diciembre de 2005 fue cuando se lanzó esta plataforma de forma oficial, como una opción para que cualquier usuario pudiera compartir sus vídeos con otras personas.

Así, el primer video que se publicó a modo de prueba dentro de la beta privada (en concreto, el 23 de abril de 2005) fue uno titulado ‘Me at the zoo’ (Yo en el zoo) y, con una duración de apenas 18 segundos, cuenta actualmente con más de 355 millones de visualizaciones.

En él aparece uno de los cofundadores de la plataforma, Jawed Karim, en un zoológico de San Diego con elefantes detrás. Lo que fue un video simple publicado como una prueba para lanzar el nuevo sitio de streaming de videos, marcó el inicio de YouTube. Tiempo después, en octubre de 2006, Google compró la plataforma de videos en Internet por 1650 millones de dólares y, desde entonces, se ha convertido en uno de los servicios de más valor para el gigante tecnológico.

Steve Chen y Chad Hurley, fundadores de YouTube junto a Jawed Karim Archivo

Actualmente, valorada en 400 mil millones de dólares, se trata de una plataforma en la que se suben 500 horas de video por minuto y que cuenta con más de 2500 millones de usuarios activos mensuales.

De los videos al podcast

YouTube ha ido consolidándose hasta convertirse en una de las principales plataformas de videos en Internet, al ser un espacio de referencia para el entretenimiento, las tendencias y la creación de comunidades. Asimismo, dos décadas después, también se ha posicionado como el lugar donde escuchar programas de audio o podcast, llegando a ser el servicio “más utilizado” en países como Estados Unidos.

De cara al futuro, tal y como afirmó el pasado mes de febrero el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, YouTube pretende continuar avanzando y ampliando su experiencia de transmisión de contenidos hasta convertirse “en la nueva televisión” y posicionándose en el centro del entretenimiento del hogar.

De la PC al celular y la TV

Esto se debe a que la plataforma se ha convertido en un factor clave para el formato de televisión conectada, con más de mil millones de horas de contenido de YouTube vistas a través de televisiones conectadas cada día. Esto equivale a un crecimiento de más de un 130 por ciento de visualizaciones en los últimos tres años.

En el caso de España, tal y como detalló recientemente la directora de YouTube España, Italia y Portugal, Francesca Mortari, YouTube es la plataforma de usuarios de televisión conectada (CTV) más vista, con un 69 por ciento de los españoles.

Por otra parte, la Inteligencia Artificial (IA) también es un factor clave actualmente para YouTube, una tecnología que ayuda a conectar con nuevas audiencias de la mano de funciones como el doblaje automático de videos a diferentes idiomas, las recomendaciones de videos, los subtítulos o la eliminación de contenido dañino, características que la compañía continuará impulsando próximamente.

