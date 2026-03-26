Se declaró culpable de usar bots para escuchar canciones que creó con IA y cobrar más de US$8 millones en regalías

Un hombre llamado Michael Smith, oriundo de Carolina del Norte, se declaró culpable ante la justicia luego de generar “cientos de miles de canciones con IA” y de utilizar “programas automatizados para reproducir fraudulentamente sus canciones miles de millones de veces”, es decir, crear un circuito para lograr que las plataformas de streaming le paguen regalías por las escuchas falsas de sus propias canciones.

Así lo informó el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La metodología de Smith consistía en “imitar la actividad de reproducción genuina de consumidores reales”, para luego “obtener de manera fraudulenta más de US$8 millones en regalías” en plataformas de streaming como Amazon Music, Apple Music, Spotify y YouTube Music.

Según explica Futurism, las ganancias de Smith se obtenían restando dinero de un único “fondo común” que podría haberse destinado a “músicos y compositores cuyas canciones fueron reproducidas legítimamente por consumidores reales”.

“Aunque las canciones y los oyentes eran falsos, los millones de dólares que Smith robó eran reales. Millones de dólares en regalías que Smith desvió de artistas y titulares de derechos reales y merecedores”, dijo Clayton al respecto.

Ahora, el falso músico enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Su sentencia está programada para el próximo 29 de julio. “El descarado esquema de Smith ha terminado, ya que ha sido condenado por un delito federal por su fraude asistido por IA”, sostuvo Clayton.

Una melodía conocida

No se trata de la primera vez que Smith protagoniza este tipo de crímenes: una investigación de Rolling Stone indica que el hombre manejaba 1040 cuentas en plataformas de streaming. En cada una de ellas, se reproducían cerca de 636 canciones por día. De esta manera, se estima que ganaba alrededor de US$3300 diarios o más de US$1,2 millones al año.

La investigación señala que,si bien buena parte de las canciones pertenecían a músicos reales, la mayoría eran piezas creadas con IA. Tras este episodio, Smith fue arrestado en Carolina del Norte en septiembre de 2024.

El creciente uso de IA en plataformas de streaming es una de las principales problemáticas que enfrenta la industria musical hoy. Ya no se trata únicamente de bandas generadas con IA, sino que también los propios artistas deben enfrentarse a deepfakes de sus voces en canciones que nunca interpretaron ni autorizaron.

En detalle, datos de la plataforma de streaming de origen francés Deezer revelan que el 97% de los usuarios no puede diferenciar entre música “real” y música creada con IA, según cita The Guardian. Además, cerca de 60.000 canciones generadas con IA se incorporan de manera diaria al sitio.

El 97% de los usuarios no pueden diferenciar entre música “real” y música creada con IA,según datos de Deezer Shutter - Shutterstock

Por su parte, Suno -plataforma de IA especializada en la creación de música- genera 7 millones de canciones al día.

En este escenario, Spotify puso en marcha nuevas políticas que prohíben la “suplantación de identidad” y establecen “divulgaciones comunes sobre IA en los créditos musicales”. A su vez, la compañía comunicó que está invirtiendo “fuertemente en detectar, prevenir y eliminar el impacto en regalías de reproducciones artificiales”.