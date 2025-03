Si mi Chromecast dejó de funcionar, ¿qué alternativas existen en la Argentina?

Las personas que experimentan fallas en sus dispositivos Chromecast -fabricados por Google- para enviar video y audio online a una pantalla común por streaming, deben saber qué alternativas existen en la Argentina para poder acceder a Internet y plataformas como Netflix, entre otras.

El fin de semana muchos usuarios de Chromecast reportaron que sus equipos habían dejado de funcionar. En concreto, la falla afectó a los modelos Chromecast de segunda generación y a los modelos de Chromecast Audio. Hay que recordar que el primer Chromecast apareció en 2013, para ofrecer a los usuarios la posibilidad de ver los contenidos que tenían en el teléfono móvil en la pantalla más grande de un televisor. Desde entonces, Google lanzó siete generaciones de este aparato con sucesivos ajustes de hardware y software.

Google Chromecast es un dispositivo con conexión HDMI que permite sumar funciones de Smart TV a una vieja pantalla Reuters

Ocurrió que el domingo 9 de marzo se vencieron los certificados digitales que validan al dispositivo frente a los servicios de Google: cuando pierden vigencia, los servidores de Google consideran que no es un dispositivo confiable, y dejan de enviarle información. Por eso, los técnicos de la compañía estadounidense ya crearon certificados nuevos para estos Chromecast, que reemplazan los viejos y le permiten seguir funcionando por varios años más. Lo bueno, además, es que estos nuevos certificados llegan como una actualización del firmware del Chromecast, así que su instalación es muy sencilla.

Pero el problema persiste para los usuarios que hicieron lo que Google pidió (tardíamente) que no hicieran, una de las primeras cosas que alguien hace cuando uno de estos dispositivos no funciona: reiniciarlo de fábrica, borrar todo, e intentar empezar de cero. En ese caso, el dispositivo no puede conectarse a los servidores de Google para bajar la actualización, y todavía no existe una solución oficial para estos usuarios.

Incluso las personas cuyos Chromecast funciona tendrán que pensar una alternativa pronto, ya que en agosto último Google avisó que pronto ya no habrá más Chromecast. Serán reemplazados por otro dispositivo, el “Google TV Streamer”, que será un nuevo capítulo en la historia de la compañía.

El nuevo dispositivo Google TV Streamer con el que la compañía reemplazará al Chromecast; los aparatos anteriores seguirán funcionando, pero ya no se fabricarán nuevos

Por eso, pensando en el presente pero también en el futuro cercano, cobra relevancia la cuestión de buscar una alternativa a Chromecast, algo para lo que existen algunas opciones.

Algunas alternativas al Google Chromecast

Fire TV: esta opción de Amazon es potente y tiene compatibilidad con una amplia gama de servicios de streaming. Al igual que Chromecast, su calidad de transmisión muy buena, con capacidades de Full HD y 4K, según el modelo. Otra de sus características más destacadas es que puede integrarse con Alexa, el asistente virtual de Amazon, lo que permite controlar el dispositivo con comandos de voz. De esta forma, es posible detener la reproducción, abrir aplicaciones o controlar otros aparatos en casa con la boca y no con las manos.

El Fire TV es un reproductor multimedia de Amazon que se enchufa directo al televisor, como el Chromecast de Google

Roku TV: otra de las alternativas que ya cuenta con muchos adeptos entre el público por su versatilidad e interfaz simple. Aunque carece de la articulación con otros dispositivos que ofrecen Chromecast y Fire TV, para muchos lo compensa con una interfaz intuitiva y un gran menú de aplicaciones. Además, cuenta con una variedad de aparatos adaptables a la necesidad de cada usuario, que van desde decodificadores a HDMI sticks.

Roku TV cuenta con distintos dispositivos para poder ver aplicaciones en la TV ROKU - ROKU

LA NACION