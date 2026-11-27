Lo que la industria de la tecnología consideraba prácticamente imposible por razones de logística y geopolítica acaba de confirmarse en los registros financieros de Shanghai. Una investigación periodística de la agencia Bloomberg reveló la presencia de los procesadores de inteligencia artificial más avanzados y restringidos de Nvidia —la familia Blackwell— en un masivo centro de datos en China, en franca violación a las estrictas normas de exportación impuestas por la Casa Blanca.

El hallazgo desmonta una de las premisas públicas que el propio director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, repetía ante inversores y reguladores: que su hardware tope de gama era “demasiado grande para ser introducido de contrabando”. El documento sacó a la luz que al menos dos empresas chinas lograron instalar estos equipos en el complejo Yangtze River Delta Project, una infraestructura proyectada en Shanghai para albergar hasta 800.000 servidores.

1,5 toneladas de hardware usado como colateral bancario

Entre el equipamiento identificado a través de números de serie públicos figura un gabinete GB300 NVL72, ensamblado por la firma taiwanesa Gigabyte Technology. Este sistema supercomputacional de dos metros de altura y más de 1500 kilos de peso integra 72 procesadores gráficos Blackwell Ultra y 36 unidades centrales Grace.

Alice Huang, junto a Jensen Huang

Según los expedientes regulatorios chinos revisados por Bloomberg, la firma Shanghai Shuoyao utilizó dicho rack GB300 como garantía colateral para obtener un préstamo de 96 millones de yuanes (unos 14 millones de dólares) del Shanghai Innovation Bank. Paralelamente, una segunda compañía, Shanghai Kezhan, declaró un servidor GB200 del mismo ecosistema Blackwell para respaldar un crédito de 90 millones de yuanes otorgado por una financiera estatal dependiente del gobierno local de Shanghai.

El dato más crítico que destacan los analistas del sector no radica únicamente en la llegada física del material, sino en la complicidad institucional: entidades bancarias chinas con participación estatal reconocieron y valuaron oficialmente en sus registros financieros tecnología estadounidense cuya exportación requería licencias federales jamás aprobadas por Washington.

El factor Alice Huang y la triangulación asiática

El complejo de Shanghai se encuentra bajo la órbita de Kang Wei y se halla fuertemente vinculado a Alice Huang, la empresaria residente en Singapur que estuvo en el centro de la tormenta corporativa que provocó la breve renuncia de Jensen Huang a la conducción de Nvidia. Shanghai Shuoyao confirmó públicamente ser proveedora de servicios de Megaspeed, la firma de computación en la nube fundada por Alice Huang en 2023.

Megaspeed, la firma de computación en la nube fundada por Alice Huang en 2023, está sospechada de ser el vehículo para contrabandear chips de Nvidia de EE.UU. a Singapur y de ahí a China TARYN NG - AFP

Investigaciones del Departamento de Comercio y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos apuntan a que redes de intermediarios en el sudeste asiático —particularmente en Malasia— habrían funcionado como plataforma de desvío. Documentos aduaneros revelan que en mayo de 2025 Shanghai Kezhan recibió desde Malasia un cargamento aéreo de 11 millones de dólares declarado engañosamente como “chasis de almacenamiento”, pero rotulado bajo la posición arancelaria correspondiente a servidores de alta gama.

Ramificaciones geopolíticas y cita en el Senado

El impacto del reporte retumbó de inmediato en Wall Street y en los pasillos de Washington. El Departamento de Comercio norteamericano resolvió incluir a Megaspeed en su lista negra comercial por el elevado riesgo de desvío tecnológico, mientras que Nvidia decidió congelar preventivamente los despachos de servidores a varios países del sudeste asiático.

Asimismo, el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos citó formalmente a Jensen Huang a una audiencia pública fijada para el 3 de diciembre, donde deberá dar explicaciones sobre las fallas en los controles de cadena de custodia de la empresa más valiosa del planeta. El caso expone las grietas del cerco tecnológico norteamericano y demuestra que la carrera por el dominio de la inteligencia artificial no detiene su marcha, ni siquiera ante el peso de las sanciones internacionales.