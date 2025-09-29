$SOMMER Token: la estafa cripto que apareció en un sitio oficial del Gobierno

Un nuevo episodio de desinformación digital encendió las alarmas este fin de semana: en el dominio oficial del Hospital Nacional Baldomero Sommer apareció promocionada una supuesta criptomoneda llamada $SOMMER Token. La iniciativa se presentaba como “La Moneda Digital Oficial de Argentina” y aseguraba contar con el respaldo del Banco Central y del Estado Nacional.

El sitio web describía a la Sommer Token como una propuesta revolucionaria para “estabilizar la economía, combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales”.

Entre los beneficios que prometía se encontraban:

Un suministro fijo de 21 mil millones de tokens , sin posibilidad de emisión adicional.

, sin posibilidad de emisión adicional. Respaldo en oro, reservas internacionales y commodities argentinos .

. Un algoritmo de estabilización que ajustaba la oferta según la demanda.

que ajustaba la oferta según la demanda. Un mecanismo de quema (burn) en transacciones oficiales para reducir la circulación.

en transacciones oficiales para reducir la circulación. 1000 tokens gratis para cada ciudadano registrado, más incentivos sociales.

La página incluso incluía un correo electrónico supuestamente presidencial (sommertoken@presidencia.gob.ar) y una línea gratuita (0800-SOMMER), lo que buscaba otorgarle mayor credibilidad.

El sitio estaba alojado en una dirección vieja del hospital, pero en un subdominio (sommer.gob.ar/sol/), que era al que redireccionaba el sitio. Según el Ministerio de Salud, el dominio oficial del Baldomero Sommer se encuentra “desde 2018 en el sitio de Argentina.gob.ar”.

Una página web antigua del Hospital Sommer fue usada para promocionar una supuesta criptomoneda avalada por el Gobierno

Fernando Molina, especialista cripto que detectó la estafa, agrega que, además de tener “preguntas frecuentes”, “si hacías clic en uno de los botones, te iban a dar mil sommers de regalo, le mandaba tus claves privadas al backend del sistema, para drenarte las cuentas”, explica.

El contenido de la página modificada y la estafa original pueden verse todavía en Archive.org.

La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Salud salieron a desmentir la información. En diálogo con LA NACION admitieron que los agarró “por sorpresa”. En un comunicado en redes sociales, señalaron: “Es falso el sitio web que se encuentra circulando del Hospital Sommer promocionando una criptomoneda. El único sitio web oficial del hospital nacional es argentina.gob.ar/salud/hospital-sommer”.

Las autoridades explicaron que el dominio utilizado llevaba años en desuso y fue hackeado y reactivado para difundir la noticia falsa. Además, adelantaron que el caso será denunciado ante la Justicia y que se buscará identificar a los responsables.

La advertencia de los especialistas

Molina fue uno de los primeros en advertir sobre la estafa. “Claramente el token $SOMMER que en teoría sacó el Gobierno Nacional es fake. No hagan click en ningún link. No me extrañaría que en cualquier momento aparezca alguna cuenta con el tilde gris a promocionarla”, escribió en su cuenta de X.

Molina subrayó además que se trata de la segunda vez en pocos días que se promociona un token falso desde un organismo oficial, recordando el reciente hackeo a una cuenta de X la Policía Federal que difundió otra criptomoneda apócrifa. La semana pasada, la cuenta oficial de la red social X de la PFA sufrió una serie de ataques, que permitieron la publicación de tres posteos en los que se promocionaba la venta de criptomonedas ($Mira).

Uno de los posteos promocionando una plataforma cripto hecho desde la cuenta de X de la Policía Federal Argentina

Desde Salud anunciaron que investigarán lo sucedido y que irán “hasta las últimas consecuencias” para identificar a los responsables. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad digital en la infraestructura estatal, especialmente en aquellos sitios que permanecen en desuso, pero siguen activos en la web, y que no tienen el mantenimiento necesario para evitar que sean capturados.