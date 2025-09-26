Capturan la cuenta de X de la Policía Federal para promocionar una estafa cripto

La cuenta de X de la Policía Federal Argentina (@pfaoficial) publicó, a las 10.44 am de este viernes, un tuit inusual para una cuenta dedicada a difundir las acciones de la fuerza del orden:

"Policía Federal Argentina Х Plasma

¡El reclamo y el airdrop para $XPL están activos! Cazadores de cripto, stakers y vendedores de tokens, no dejen pasar esta oportunidad http://pIasma.com.de/claim¡

Aseguren sus recompensas ahora antes de que se acaben!"

Al mensaje le siguen otros dos tuits con el mismo tenor, una señal clara de que alguien se apoderó de la cuenta y la está usando para promocionar plataformas de criptomonedas y estafas relacionadas.

De hecho, en el primer tuit se promociona una plataforma (Plasma, cuya página oficial es plasma.to) pero el link lleva al sitio Piasma.com.de, aprovechando que la i latina minúscula y la l minúscula se parecen a simple vista en la mayoría de las tipografías.

Un tuit promocionando una plataforma cripto desde la cuenta de la Policía Federal Argentina

De igual manera, en los otros tuits invita a participar en la cripto $MIRA que debutó esta semana; el sitio oficial es https://mira.network/, pero los tuits invitan a visitar https://miranetwork.com.de/, un sitio falso que copia el aspecto del original.

Un tuit de la cuenta oficial de la Policía Federal Argentina promocionando una plataforma cripto

“Ataque informático internacional”

Las publicaciones se llenaron rápidamente de comentarios que alertan a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich del hecho, y le recuerdan que le sucedió lo mismo en 2017.

El comunicado de la Policía Federal luego de recuperar el control de su cuenta en X

Apenas pasado el mediodía, la Policía recuperó el control de la cuenta, y publicó un comunicado explicando lo sucedido:

“La Policía Federal Argentina comunica que la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos.

Frente a este hecho grave, se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial. El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.

La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia.

Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales."