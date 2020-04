Spotify introduce listas con una selección semanal de podcasts

Europa Press Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 09:40

La plataforma musical Spotify ha lanzado unas nuevas listas de reproducción semanales que reúnen una selección de podcasts disponibles en el servicio, con el objetivo de facilitar a los usuarios que descubran nuevos contenidos de este tipo.

Las nuevas listas son específicas de cada país y por el momento solo se encuentran disponibles en seis de ellos: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, México y Brasil, como ha informado Spotify al portal The Verge.

Las listas de podcasts son tres y se llaman Best Podcasts of the Week (los mejores podcasts de la semana), Brain Snacks y Crime Scene . Spotify utiliza a sus revisores para seleccionar los contenidos que se incluyen en ellas, que se actualizan con una frecuencia semanal.

Los moderadores de Spotify encargados de seleccionar los contenidos utilizarán "un conjunto de diferentes bases de datos", según ha asegurado al citado portal el vicepresidente y responsable global de Estudios y Vídeo de Spotify, Courtney Holt.

La compañía trabaja con el objetivo de que sean los propios creadores quienes envíen sus podcasts a estas listas de reproducción. "Esta característica solo funciona bien si tiene integridad editorial, y nuestros moderadores han recibido directrices para seleccionar el mejor contenido", según ha explicado el vicepresidente de Spotify.

Asimismo, la plataforma ha lanzado también una herramienta que avisa a los autores a través de una notificación cuando uno de sus 'podcast' es incluido en una lista de reproducción.Esta nueva función tiene como objetivo "desarrollar un hábito al escuchar Spotify ", según Holt.

Spotify introdujo de forma limitada las playlists de podcasts en su plataforma el año pasado, y desde entonces había analizado su uso por parte de los usuarios.