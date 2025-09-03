Tardó 15 años, pero llegó: Instagram ya tiene su propia app para iPad

Finalmente los usuarios de Instagram tendrán algo que reclaman hace más de una década: una app específica para el iPad que permita aprovechar el mayor tamaño de pantalla.

Así lo anunció Meta en el blog oficial de la plataforma: “Hoy nos complace anunciar que traemos Instagram al iPad. La gente lleva tiempo pidiéndolo, y nos hemos tomado el tiempo de diseñar una experiencia que optimiza tus partes favoritas de Instagram para una pantalla más grande.”

La ventaja de Instagram en el iPad es que la vista de Reels está rediseñada, y es la principal para este dispositivo, emulando el funcionamiento de TikTok: “al abrir la app, accederás a Reels para disfrutar de tu contenido de entretenimiento favorito en una pantalla más grande. También verás Historias en la parte superior, para que puedas conectar fácilmente con tus seres queridos, y enviar mensajes está a un solo toque.”

También es posible ver un reel y los comentarios al mismo tiempo, gracias al rediseño de la app para la mayor superficie de la pantalla.

Además, Instagram reveló una nueva pestaña “Siguiendo” para su versión en el iPad, que ofrece alternativas para ver lo que publicaron las cuentas que una persona sigue, y que se pueden elegir a voluntad:

Todos: Publicaciones y reels recomendados de las cuentas que seguís

Amigos: Publicaciones y reels recomendados de las cuentas que seguís y que te siguen

Últimos: Publicaciones y reels cronológicos de las cuentas que seguís, con las más recientes primero.

Instagram for iPad está disponible para todos los modelos compatibles con iPadOS 15.1 o superior, y llegará en breve a Android.