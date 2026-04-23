Primero la RAM, ahora los procesadores: anticipan fuertes aumentos de precio de los chips de computadoras

Fabricantes de procesadores como Intel y AMD prevén una subida de precios de entre el 8 y el 10 por ciento para las CPU durante el tercer trimestre de este año, como consecuencia de una situación de escasez que se podrá prolongar hasta 2027, sumándose a la de las memorias RAM.

El sector tecnológico está experimentando una escasez de memorias RAM que afecta principalmente al consumo y que está obligando a subir los precios de los productos, como ya han anticipado algunos fabricantes, que han alertado de que esta situación se alargará durante los próximos años, con la previsión de que solo se cubra el 60 por ciento de la demanda a finales de 2027.

Esto se debe, en parte, a la alta demanda de la inteligencia artificial (IA), que está provocando que las tecnológicas prioricen la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, en lugar de memorias RAM para consumo.

Sin embargo, esta realidad no afecta exclusivamente a las memorias, sino que el sector de las unidades centrales de procesamiento (CPU) también se está enfrentando a la escasez y, como consecuencia, están experimentando igualmente un aumento de precios.

Concretamente, fabricantes de diseño original (ODM) han señalado que las CPU para consumidores ya han experimentado incrementos de precio de entre el 5 y el 10 por ciento desde el pasado mes de marzo. Lo mismo ha ocurrido con las CPU enfocadas a un uso en servidores, que han aumentado su precio del 10 al 20 por ciento.

Así lo ha recogido el medio taiwanés Commercial Times (CTEE), según declaraciones de fuentes relacionadas con las cadenas de suministro, que también han indicado que fabricantes internacionales como Intel y AMD, prevén nuevas subidas de precio durante el tercer trimestre de este año. Según han adelantado, el precio de las CPU aumentará adicionalmente entre un 8 y un 10 por ciento.

Intel ya introdujo un ajuste en sus precios en marzo para las CPUs de PC, que siguió a otra modificación para las CPU de servidor. En el caso de AMD, se prevé que lleve a cabo dos subidas durante este año, una en el segundo trimestre y otra en el tercero, con un incremento acumulado de entre el 17 y el 7 por ciento.

Todo ello, como ha matizado el medio citado, es una consecuencia de la fuerte demanda de componentes tecnológicos que hay actualmente, en conjunto con una capacidad de producción limitada. En un marco en el que lidera la expansión de infraestructura para IA y, por tanto, se necesitan más servidores.

Así, las fuentes relacionadas han subrayado cómo influye la alta concentración de la capacidad de producción para procesos de fabricación avanzados, que no puede responder a esta alta demanda. “Actualmente, las CPU siguen sufriendo una grave escasez de suministro”, han asegurado desde las cadenas de suministro.

De hecho, desde CTEE han apuntado que el gigante de fabricación TSMC está aumentando la capacidad de producción de componentes para CPU con tecnología de proceso de 3 nanómetros, en relación al aumento de demanda, dado que las CPU de última generación de Intel y AMD, además de la próxima CPU Vera de Nvidia, utilizan este proceso de 3 nanómetros.

Con todo ello, se prevé que el sector de los procesadores continúe enfrentando la alta demanda y los aumentos de precios durante este año 2026, alargándose incluso al próximo año 2027, dependiendo de la capacidad de producción.