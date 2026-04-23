Turquía aprobó una ley para restringir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años

ESTAMBUL (AP).- Los legisladores turcos aprobaron este miércoles por la tarde un proyecto de ley que incluye restringir el acceso a plataformas de redes sociales para menores de 15 años. La legislación forma parte de una tendencia global para proteger a los jóvenes de actividades peligrosas en internet.

Su aprobación se produce una semana después de que un adolescente de 14 años matara a nueve estudiantes y a un profesor en una escuela secundaria de Kahramanmaras, al sur de Turquía, en un ataque con arma de fuego. La policía investiga la actividad online del agresor, quien también murió, con el objetivo de esclarecer su motivación para el ataque.

El proyecto de ley obligará a las plataformas de redes sociales a instalar sistemas de verificación de edad, proporcionar herramientas de control parental y exigir a las empresas que respondan con rapidez a contenidos considerados dañinos, según indicó la agencia estatal de noticias Anadolu.

El proyecto espera ahora la aprobación del presidente turco. Freepik

El próximo paso es que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apruebe el proyecto en un plazo de 15 días para que se convierta en ley. Tras los asesinatos en Kahramanmaras, él ya había hablado de la necesidad de mitigar los riesgos en línea para la seguridad y la privacidad de los niños.

“Estamos viviendo un período en el que algunas aplicaciones digitales para compartir contenidos están corrompiendo la mente de nuestros hijos y las plataformas de redes sociales, para decirlo sin rodeos, se convirtieron en cloacas”, afirmó Erdogan en un discurso televisado este lunes.

El principal partido de oposición —el Partido Republicano del Pueblo, o CHP— criticó la propuesta y sostuvo que los niños deben ser protegidos “no con prohibiciones, sino con políticas basadas en derechos”.

Los detalles de la ley

Según la nueva normativa, las plataformas digitales —como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y otras—tendrían que impedir que los menores de 15 años abran cuentas e introducir controles parentales que gestionen el acceso de los niños.

También se exigirá a las empresas de videojuegos en línea que designen un representante en Turquía para garantizar que cumplan las nuevas regulaciones. Entre las posibles sanciones figuran reducciones del ancho de banda de internet y multas impuestas por el organismo regulador de comunicaciones de Turquía.

Ya son varios los países que se sumaron a la iniciativa de prohibir las redes para menores. Rick Rycroft - AP

Iniciativa internacional

Las restricciones al acceso a redes sociales para menores de 16 años comenzaron en diciembre de 2025 en Australia, donde las empresas de redes sociales revocaron el acceso a alrededor de 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños.

Luego llegó el turno de Portugal, en donde el Parlamento aprobó a fines de febrero una ley para prohibir el acceso irrestricto a menores de 16 años para redes sociales y plataformas online sin control parental. La regulación abarca plataformas de redes sociales, sitios de apuestas y juegos en línea, servicios para compartir imágenes y videos, y prestadores de contenidos considerados adictivos, violentos o sexuales con restricciones de edad.

Para acceder a estas plataformas será obligatorio confirmar la edad del usuario mediante la “Chave Móvel Digital”, un sistema de identificación electrónica del Estado portugués. Se trata de una firma digital certificada que permite acceder a portales públicos y privados, y firmar documentos digitales.

El mes pasado, Indonesia empezó a aplicar una nueva regulación gubernamental que prohíbe a los menores de 16 años acceder a plataformas digitales que podrían exponerlos a pornografía, ciberacoso, estafas en línea y adicción.

Otros países —como España, Francia y Reino Unido— también comenzaron a adoptar o considerar medidas para restringir el acceso de los niños a las redes sociales, en medio de una creciente preocupación por el daño que podrían estar sufriendo debido a la exposición a contenidos no regulados en redes sociales.