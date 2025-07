“Te amo”: la emoción de una mujer de 100 años al ver una imagen de su difunto marido recreada con inteligencia artificial

El usuario de TikTok, Marto, compartió un video en el que grabó la reacción de su abuela de 100 años al ver una foto animada con Inteligencia Artificial (IA) de su marido, que falleció hace más de 30 años. De inmediato se volvió viral y recibió decenas de mensajes emotivos por su tierno gesto.

La llegada de diferentes aplicaciones con IA de uso masivo, creó un sin fin de oportunidades para los usuarios, que les permitió imaginar y desarrollar su creatividad, hasta cosas impensadas, como el hecho de animar una foto con gestos muy humanos. La repercusión de ello se volvió tan popular que en las redes sociales miles de personas se atrevieron a “revivir” a sus parientes fallecidos para recordarlos en movimiento.

Su nieto animó una foto de su abuelo difunto y su abuela de 100 años quedó impactada (Fuente: TikTok/@marto.com.ar)

En esta sintonía, Marto fue uno de los tantos nietos que le mostró a su abuela cómo podía darle vida a una foto de su marido, a quien no ve hace décadas. Según indicó, recurrió a la aplicación de IA Google Veo 3 que tiene capacidad para animar fotos u otros elementos, aunque en ciertos casos puede diferir. “Ay Dios mío. Tengo que dormir esta noche”, le respondió la señora entre risas, pero con la voz entrecortada.

“Te amo José. Nos amábamos”, le dijo la abuela a su nieto, que después de unos segundos le agrandó la imagen para que pudiera verlo mejor. “Desde 1994 que no lo veía así”, acotó. Mientras que Marto le explicó que utilizó una foto como base, ella le insistió: “Bueno, no me muestres más”.

La reacción de los usuarios al ver la emoción de la mujer de 100 años (Fuente: TikTok/@marto.com.ar)

En la sección de comentarios, los seguidores del creador de contenido rápidamente plasmaron diferentes elogios, como: “Yo llorando en el baño cuando le dijo: ‘te amo, José’ “; “Es muy temprano para llorar”; “Me partió el alma cuando le dijo ‘te amo’ y “Llorar por extraños es mi pasión”.