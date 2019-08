¿Tenés una banda? Estas apps te ayudan a encontrar dónde tocar y con quién

Crédito: Shutterstock

Según datos del Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales de Argentina, existen actualmente unas 30 mil bandas en el país. Pero muchos de estos artistas no encuentran un lugar adecuado para tocar y, al mismo tiempo, a muchos pubs y bares les resulta complicado poder encontrar nuevas bandas. Pensando en esta problemática la compañía T-Mob lanzó bandainvitada.com. Se trata de una plataforma que conecta a músicos under o independientes, entre sí; y con lugares para realizar shows.

La idea de la iniciativa, que estuvo bajo las riendas del músico argentino Macoco Moreira, funciona en forma muy simple y sin costo. No se paga ni al momento de registrarse, ni cuando se consigue lugar donde tocar. Mientras que los bares o lugares que se ofrecen también se registran gratis y tampoco deben pagar nada por el servicio. Los acuerdos los realizan directamente las bandas con los dueños de los establecimientos.

Cómo funciona bandanivitada.com

¿Cómo se usa? Cada músico o banda tiene que registrarse y completar un perfil indicando las características del grupo, sus integrantes, el género musical, además puede fotos, canciones, demos y videos de shows o clips, si es que tienen. Completado el perfil, la banda sólo debe "aplicar" a una fecha que abrió un local.

Por su parte, el establecimiento también debe registrarse, indicando las características del espacio y puede realizar una "invitación" para que otra banda se sume a un show ya programado. Luego de inscribirse los músicos sólo deben esperar a ser seleccionados.

Esta plataforma tiene filtros por género musical, fecha y localización geográfica. Además cuenta con un sistema de calificación y puntajes para valorar cada experiencia. "El objetivo es impulsar una cultura con base en la colaboración como motor de crecimiento para toda la comunidad musical", señala Macoco Moreira, impulsor de la plataforma.

Del proyecto se desprenderán, a su vez, dos modelos de negocios: la venta de tickets de shows y la posibilidad de convertirse, además, en una agencia de influencers del mundo del rock que puedan ser ofrecidos a las marcas, generando oportunidades, a su vez, para los rockeros.

Sofar sounds: recitales secretos

Sofar Sounds es otra plataforma que busca impulsar la música emergente a escala global. Pero en este caso conecta músicos con espacios cotidianos como lofts, terrazas y tiendas. La idea es que los shows se realicen en lugares inesperados, para ofrecer una experiencia íntima entre los invitados y artistas. "En Sofar Sounds tenemos como objetivo devolverle la magia a la música en vivo, con conciertos íntimos y secretos, en 438 ciudades de todo el mundo", explican en la compañía.

La idea surgió hace diez años cuando Rafe Offer, creador de esta plataforma, invitó a ocho amigos a su departamento en Londres para ver un concierto íntimo de Dave Alexander. Terminaron todos sentados en el suelo, compartiendo bebidas, comida y disfrutando de la actuación, en el más absoluto silencio. De esta manera lo que empezó como un encuentro en Londres creció hasta convertirse en una comunidad global de artistas y amantes de la música, que se unen en diferentes tipos de espacios para compartir una experiencia única y descubrir música nueva.

La magia comienza en el mismo instante en el que alguien quiere participar de uno de estos shows o sofars. Para poder participar los interesados deben comprar las entradas, una vez que la plataforma le confirme la disponibilidad el usuario puede elegir la cantidad de entradas y, por último, el día previo al concierto recibirá un email con la localización del encuentro. "Trae bebidas y consigue un lugar para sentarte", dice el explicativo de la Web.

Los artistas, por su parte, deberán enviar su música al equipo de Sofar Sound, que se encuentra en la ciudad donde desean tocar. Si estos profesionales consideran que la música es adecuada para el tipo de shows que buscan, contactarán a los músicos para poder coordinar la realización del evento. "Debido al número de propuestas que recibimos este proceso puede llegar a tardar semanas. Si no tienes noticias nuestras, es porque tu solicitud no ha sido admitida esta vez, cuando tengas material nuevo no dudes en presentarte nuevamente", señalan en el site. Dentro de nuestro país se realizan, con frecuencia, "sofars" en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, principalmente.

Reverbnation, para componer y difundir

Otras plataforma colaborativa interesante es Reverbnation, un sitio activo desde 2006 que tiene como objetivo ser un lugar de encuentro virtual de músicos, productores, marcas, lugares, sellos discográficos, festivales y fans. En cuanto se ingresa al sitio es posible unirse como artista o como fan. A partir de allí podrán escucharse temas de bandas desconocidas o utilizar las herramientas que tiene el site para poder subir el material de la banda o el músico.

Colaboraciones en Kompoz

Por último, y siguiendo con este espíritu colaborativo, se destaca Kompoz. Esta plataforma permite a músicos de todo el mundo colaborar para crear temas musicales. Los interesados solo deben registrarse para empezar a usar los programas de audio para grabar sus ideas. Después de hacerlo lo suben a la Web, e invitan a la comunidad de todo el mundo a colaborar en la composición del tema.

Con Kompoz, se pueden crear canciones con un bajista en Estocolmo, un baterista en Nashville y un guitarrista en Kalamazoo. La producción de música colaborativa utiliza herramientas basadas en la nube.

"Los artistas pueden cambiar el mundo. Nuestra misión es proporcionar herramientas para ayudarlos. Conectar personas con talento resulta en cosas increíbles. La creatividad es contagiosa y debe liberarse de las barreras", afirman en el Kompoz; pero este concepto puede aplicar a todas las plataformas que mencionamos, porque comparten un mismo objetivo: difundir, promocionar nuevas bandas y lograr que más gente pueda disfrutarlas.