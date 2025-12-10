The Game Awards 2025: hora de Argentina y cómo ver en vivo online

LA NACION

The Game Awards, la gala donde se celebran los mejores videojuegos del año, tomará lugar este jueves 11 de diciembre a las 21:30 horario argentino. El evento puede verse en vivo por YouTube a través del stream oficial.

La forma más sencilla de describir The Game Awards es decir que son los premios Oscar de la industria del gaming, y como todos los años el anfitrión será Geoff Keighley, periodista y productor con más de 20 años en la industria y creador del evento. El año pasado, el evento promedió 600.000 espectadores recurrentes en el stream oficial de YouTube.

Se entregarán premios en distintas categorías a los videojuegos más distinguidos del 2025, y además habrá adelantos de juegos anticipados (los fans esperan noticias del Grand Theft Auto VI) y nuevos anuncios.

El jurado se conforma por más de 100 medios especializados a lo largo del mundo. Además, todos los usuarios pueden depositar votos para todas las categorías en el sitio oficial del evento.

The Game Awards 2025: los nominados a Juego del Año (GOTY)

Compiten para ser nombrados como Game of the Year (GOTY), el mayor reconocimiento de los premios, Clair Obscur: Expedition 33Death Stranding 2: On The BeachHades II y Hollow Knight: Silksong, y también se incluyen en esta categoría el nuevo título de Nintendo, Donkey Kong Bananza, y la nueva entrega de Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance II. Clair Obscur Expedition 33 es el juego con más nominaciones en la historia de The Game Awards. Aquí pueden leerse todas las nominaciones.

