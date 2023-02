¿TikTok espía? La Comisión Europea le prohíbe a sus funcionarios tener instalada la aplicación

escuchar

La Comisión Europea suspenderá la aplicación china de videos cortos TikTok de los teléfonos corporativos de sus empleados, afirmó el jueves el responsable de Industria de la Unión Europea, Thierry Breton, aludiendo a la ciberseguridad. No obstante, Breton declinó ofrecer más detalles en una conferencia de prensa sobre si hubo algún incidente relacionado con TikTok.

”Para aumentar su ciberseguridad, la Junta de Administración Corporativa de la Comisión ha decidido suspender el uso de la aplicación TikTok en sus dispositivos corporativos y en los dispositivos personales inscritos en el servicio de dispositivos móviles de la Comisión”, dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado. ”Esta medida tiene como objetivo proteger a la Comisión contra las amenazas y acciones de ciberseguridad que puedan ser explotadas para ciberataques contra el entorno corporativo de la Comisión”, señaló.

TikTok mostró su decepción con la decisión de la Comisión, afirmando que es “equivocada y basada en conceptos erróneos fundamentales”. ”Nos hemos puesto en contacto con la Comisión para aclarar las cosas y explicar cómo protegemos los datos de los 125 millones de personas de toda la UE que acuden a TikTok cada mes”, dijo un portavoz.

Según la Comisión, también se revisará de forma constante la evolución de la seguridad en otras plataformas de redes sociales. Euractiv informó primero de la decisión de la Comisión. En 2022 Estados Unidos prohibió la aplicación en los dispositivos del gobierno federal, y algunos legisladores estadounidenses están tratando de prohibir que TikTok opere en todo el país.

TikTok acusó el viernes a la Comisión Europea de no haberle consultado sobre su decisión de prohibir la aplicación. La aplicación, propiedad de la empresa china ByteDance, enfrenta un creciente escrutinio por parte de las autoridades occidentales ante la posibilidad de que el gobierno chino la utilice para recopilar datos personales. Pekín ha negado periódicamente tener tales intenciones.

El Ejecutivo de la UE y el Consejo de la UE, que reúne a representantes de los Estados miembros para fijar las prioridades políticas, dijeron el jueves que también se exigirá al personal que elimine TikTok de los dispositivos móviles personales que tengan acceso a servicios corporativos.

TikTok, que en el pasado ha afirmado que Pekín no puede acceder a los datos de su servicio, dijo que ninguna de las dos instituciones le contactó antes de tomar sus decisiones. ”Así que realmente estamos operando bajo una nube. Y la falta de transparencia y de garantías procesales. Francamente, cabría esperar algún tipo de compromiso en este asunto”, dijo a Reuters Caroline Greer, directora de política pública y relaciones gubernamentales de TikTok.

Greer indicó que no podía responder a las preocupaciones de ciberseguridad de los organismos porque no las habían explicado en detalle. La Comisión Europea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la declaración de TikTok.

“Somos una plataforma global, TikTok no está presente en China, nuestros datos no están en China, el management no está en China. Los inversores no son chinos y siempre dijimos públicamente que el gobierno chino nunca nos pidió tener acceso a datos y si lo hiciera no lo permitiríamos”, dijo a ANSA Giacomo Lev Mannheimer, responsable de las Relaciones Institucionales para el sur de Europa de TikTok.

Greer dijo que el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, que se reunió con el jefe de Industria de la UE, Thierry Breton, y otros comisarios en Bruselas en enero, estaba “preocupado y un poco desconcertado”.”Siempre se ha mostrado muy disponible, ya sabe, respondiendo a la Comisión (...) Le hemos tendido la mano para reunirnos de la forma que quieran”, agregó.

De acuerdo con el comisario europeo, en ese encuentro le relató al empresario chino las preocupaciones de la Comisión con la seguridad de los datos de los usuarios en la UE. A esa inquietud, el empresario singapurense le habría asegurado que TikTok ya se encontraba trabajando en un sistema “robusto” de tratamiento de esos datos sobre usuarios europeos, que quedarían dentro del bloque.

La UE decidió adoptar rígidas normas de funcionamiento de los gigantes digitales, como TikTok, con la adopción de dos leyes paralelas. La Ley de Servicios Digitales (LSD) fuerza a los gigantes digitales a actuar rápidamente para eliminar contenidos contrarios a la legislación europea. En tanto, la Ley de Mercados Digitales (LMD) veta comportamientos anti competitividad y reserva un cuadro específico y particularmente riguroso de exigencias para gigantes como Google, Apple, Facebook (Meta) o Microsoft, un grupo que incluye también a TikTok. También vigila el uso de los datos recogidos de los usuarios europeos.

Con información de AFP, ANSA y Reuters

LA NACION