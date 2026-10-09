Trump redobla la apuesta, y considerará “enemigo” a quien no diga “superinteligencia” en vez de IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere imponer el término de “superinteligencia” para reemplazar al de “inteligencia artificial”, aseguró el jueves que trataría como “enemigo” a cualquiera que no siga esta línea.

“La Casa Blanca considera un ENEMIGO a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo término, muy bien aceptado y más preciso, de ‘superinteligencia’”, escribió en su red Truth Social.

La publicación de Donald Trump donde comina a usar el término "superinteligencia" en vez de inteligencia artificial

El mandatario, que no detalló cómo se concretaría esa amenaza, ya había adelantado el cambio de nombre en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, opinando que “sonaba mucho mejor”.

Poco después firmó un decreto para imponer la nueva terminología a los organismos gubernamentales.

Esta obligación no se extiende al sector privado, aunque Meta, el grupo de Mark Zuckerberg, ya la ha utilizado en comunicaciones internas, y Elon Musk, CEO de Tesla y aliado de Donald Trump, emplea el término “superinteligencia” en sus mensajes en X.

Firme defensor de esta nueva tecnología, Trump busca dotarla de una connotación positiva frente a la creciente preocupación de los estadounidenses por su seguridad, sumada a numerosas movilizaciones locales contra la construcción de centros de datos.

El argumento de Trump se basa en una redefinición conceptual y estratégica de la tecnología. El presidente sostuvo que la palabra “artificial” hace que la inteligencia “suene falsa”. Asimismo, justificó la medida dentro de una política de fuerte desregulación, rechazando de manera tajante cualquier intento de control o esquema globalista internacional sobre el desarrollo tecnológico. Durante su alocución en la ONU, definió la carrera tecnológica como una competencia clave al afirmar que “quien gane la superinteligencia, gana”, asegurando que Estados Unidos aventaja a China por un margen amplio.

AFP