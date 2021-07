Twitter testea un boton No me gusta para usuarios de iPhone y iPad

Como contrapartida al botón identificado con un corazón, Twitter planea sumar la opción No me gusta entre los usuarios de la red social que utilizan dispositivos Apple. De esta forma, la compañía busca testear una nueva característica que busca ofrecer un recurso más para expresar sus emociones, pero con algunas restricciones que buscan limitar una utilización tóxica.

Identificado con un icono de una mano con el pulgar hacia abajo, la función No me gusta de Twitter se encuentra por el momento limitado a las respuestas que tiene un tuit. A su vez, esta función solo está disponible para el autor de la publicación principal.

De esta forma, Twitter quiere evitar el uso indebido de un botón de este tipo en situaciones de acoso online, cuando un grupo de usuarios convocan a señalar de forma negativa a una cuenta. En este tipo de escenarios se encuentran los videos de YouTube, mientras que Facebook eligió sumar una mayor variedad de reacciones más allá del No me gusta.

El botón No me gusta de Twitter no emitirá notificación alguna a los usuarios que comenten un tuit, ya que será una función de uso privado, disponible solo para el autor de la publicación. “Los No me gusta serán privados, mientras que los Me gusta se mostrarán como un Me gusta”, dijo la compañía en un tuit para explicar el funcionamiento de esta función.

Uno de los objetivos del uso privado del botón No me gusta podría servir, en esta instancia de prueba, para ordenar la visibilidad de las respuestas a un tuit. Por lo pronto, solo se encuentra disponible en un grupo limitado de usuarios que acceden a la red social desde dispositivos con iOS de Apple, y no hay una confirmación oficial para que esta característica esté disponible de forma definitiva en la plataforma.

De forma previa, Twitter continúa desarrollando la nueva función de reacciones a las publicaciones como las de Facebook, que permiten expresarse de formas distintas a través de cinco emojis diferentes para dar más opciones que el actual botón conocido como “Me gusta”.

LA NACION