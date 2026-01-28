Valve se enfrenta a una demanda por precios abusivos en Steam por la que podría tener que pagar US$905 millones

La compañía de videojuegos Valve se enfrenta a una demanda de más de 656 millones de libras (905 millones de dólares) por abuso de posición dominante ante los precios y las condiciones que exige a los desarrolladores en Steam en Reino Unido.

El Tribunal de Apelaciones de Competencia en Londres ha desestimado el recurso de la empresa y seguirá adelante con la demanda presentada por la activista Vicki Shotbolt en nombre de hasta 14 millones de usuarios de Steam en Reino Unido en junio de 2024. Se presume que todos ellos compraron juegos y contenidos descargables (DLC) de Steam, viéndose afectados por las cláusulas que consideran abusivas.

“Desde al menos el 5 de junio de 2018, Valve Corporation ha abusado de su posición dominante en el mercado de juegos de PC, lo que lleva a los jugadores del Reino Unido a pagar más de lo que deberían por juegos de PC y contenido adicional de juegos en Steam”, indica la web habilitada por la acusación.

La demanda alega que Valve está violando la ley de competencia británica al imponer restricciones de precios para que los juegos más vendidos en Steam no puedan ofrecerse a precios más bajos en otras plataformas. También se les acusa de controlar los precios y fechas de lanzamiento de los juegos y contenidos descargables (DLC), prohibiendo a los desarrolladores vender contenidos adicionales a un precio más bajo o antes en otras plataformas.

Además, en la demanda se lamenta que Valve vincule las compras del juego a Steam, obligando a los jugadores a adquirir todos los complementos en la plataforma, cobrando así una nueva comisión por compra de hasta el 30 por ciento. Por último, se denuncia el cobro de comisiones elevadas a los desarrolladores, lo que se traduce en subidas en los precios de juegos y complementos.

“Este comportamiento ha perjudicado la competencia y ha provocado precios inflados para los jugadores del Reino Unido.[...] La demanda busca garantizar que empresas poderosas como Valve jueguen limpio, para que los jugadores se beneficien de precios más bajos, mejores plataformas y una verdadera variedad de opciones”, ha resumido el comunicado.

Ante la demanda, Valve solicitó la desestimación sobre la cuestión de certeza colectiva, alegando que la acusación “no había presentado una metodología ni un método empírico adecuados”, ya que entre los 14 millones de usuarios de Steam en los que se apoya Shotbolt se encuentran menores de edad, que no “cumplían los requisitos para querellarse”.

Ante esta petición, el Tribunal de Apelaciones de la Competencia ha fallado a favor de Vicki Shotbolt y su equipo, formado por el bufete de abogados Milberg London LLP, tras aceptar la revisión propuesta por los demandantes de vincular a los afectados.

Si finalmente pierde el caso, Valve deberá indemnizar a todos los jugadores de Steam en Reino Unido devoluciones de entre 22 y 44 libras, una multa que supone a la propietaria de Steam un total de 656 millones de libras (905 millones de dólares).