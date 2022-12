Video Game Awards 2022: cuándo se entregan y cómo ver el evento en vivo

escuchar

La ceremonia más importante de premiación del mundo de los videojuegos tendrá lugar este jueves en la noche argentina, cuando desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles, el periodista y referente de la industria de los videojuegos, Geoff Keighley, dé comienzo a los Video Game Awards 2022.

El evento, que crece exponencialmente año tras año, premiará a los mejores juegos y los mejores profesionales de la industria en más de 30 ternas que van desde mejor juego por categoría, mejor actuación hasta mejor director y por su puesto, mejor juego del año.

Creado en 2014, el evento se extendió a todo el mundo con el voto de un panel de medios especializados de todas partes del mundo. Hoy, es el evento de premios sobre gaming más apreciado por los miembros de la industria.

Este año, en la terna más importante, veremos nominados a mejor juego del año a A Plague Tale: Requiem, a Elden Ring, los exclusivos de PlayStation God of War Ragnarök y Horizon Forbidden West, el Stray “del gatito” y el exclusivo de Switch, Xenoblade Chronicles 3.

Premios, y también adelantos

Además de los premios, la gala de los Game Awards siempre es momento de grandes presentaciones de juegos y novedades. Por eso es que tendrá un pre-show de media hora con lanzamientos, y durante los anuncios de las ternas, veremos también revelaciones que acarrean rumores como más información de GTA 6 o hasta una nueva versión de Metal Gear Remake. Keighley prometió más de 50 anuncios repartidos durante toda la noche, lo que lo convierte también en un evento de noticias cercano a lo que era la E3 en años anteriores.

Para verlo, podremos disfrutar de la transmisión oficial este jueves a partir de las 22 por los canales oficiales de TGA de Twitch, YouTube, Tiktok, Instagram y varios formatos más en inglés, o bien se podrá ver por los canales de los medios jurados, como el canal de Twitch del jurado argentino Culturageek, que transmitirá desde las 21.30.

Los ganadores previos

Los premios, que se entregan desde 2014, siempre tuvieron grandes competencias entre los ternados a juego del año. En 2014 el premio se lo llevó Dragon Age: Inquisition por sobre Bayonetta 2, Dark Souls II, Hearthstone y Middle-earth: Shadow of Mordor.

En 2015, año peleadísimo, donde The Witcher 3: Wild Hunt se quedó con el premio por sobre el Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain y Super Mario Maker. Luego en 2016, Overwatch en un año durísimo, le ganó a DOOM, Inside, Titanfall 2 y Uncharted 4: A Thief’s End.

Para 2017, ya con alcance global, el premio del año fue para Legend of Zelda: Breath of the Wild, que compitió con Super Mario Odyssey, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Persona 5 y Horizon Zero Dawn. 2018 fue el año de God Of War que buscará repetir este año. En esa ocasión había vencido a Assassin’s Creed Odyssey, Marvel’s Spider-Man, Monster Hunter: World, Celeste y Red Dead Redemption 2.

Ya por 2019, el premio a lo mejor del año fue para Sekiro: Shadows Die Twice, que le ganó al Death Stranding de Hideo Kojima, a Control, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 y The Outer Worlds.

En 2020, y en plena pandemia, el premio fue para The Last of Us: Part 2, que rodeado de polémicas venció a Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima y Hades.

La última entrega de premios, llevada a cabo en 2021, tuvo a un indie como ganador. It Takes Two se llevó el premio GOTY por sobre Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart y Resident Evil Village.

Este año, todo parece indicar que se decidirá entre el aclamado Elden Ring y el imponente God of War: Ragnarok. Para saber quién se quedará con la estatuilla tendremos que esperar a la madrugada del viernes.

La lista completa de ternas queda de esta manera:

Juego del año

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Mejor dirección de juego

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Mejor narrativa

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Mejor dirección de arte

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Mejor partitura y música

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Mejor diseño de audio

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Mejor actuación

ASHLY BURCH – Horizon Forbidden West

CHARLOTTE MCBURNEY – A Plague Tale: Requiem

CHRISTOPHER JUDGE – God of War Ragnarök

MANON GAGE – Immortality

SUNNY SULJIC – God of War Ragnarök

Juegos de impacto

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling – Extinction is Forever

Hindsight

I Was a Teenage Exocolonist

Mejor juego en curso

Apex Legends

Destiny 2

FINAL FANTASY XIV

Fortnite

Genshin Impact

Mejor juego indie

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

TUNIC

Mejor juego móvil

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

MARVEL SNAP

Tower of Fantasy

Mejor apoyo de la comunidad

Apex Legends

Destiny 2

FINAL FANTASY XIV

Fortnite

No Man’s Sky

Innovación en accesibilidad

As Dusk Falls

God of War Ragnarök

Return to Monkey Island

The Last Of Us Part I

The Quarry

Mejor realidad virtual/aumentada

■ After the Fall

■ Among Us VR

■ BONELAB

■ Moss: Book II

■ Red Matter 2

Mejor juego de acción

■ Bayonetta 3

■ Call of Duty: Modern Warfare II

■ Neon White

■ Sifu

■ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Mejor acción/aventura

■ A Plague Tale: Requiem

■ God of War Ragnarök

■ Horizon Forbidden West

■ Stray

■ TUNIC

Mejor juego de rol

■ Elden Ring

■ Live a Live

■ Pokémon Legends: Arceus

■ Triangle Strategy

■ Xenoblade Chronicles 3

Mejor juego de pelea

■ DNF Duel

■ JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

■ The King of Fighters XV

■ MultiVersus

■ Sifu

Mejor juego familiar

■ Kirby and the Forgotten Land

■ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

■ Mario + Rabbids Sparks of Hope

■ Nintendo Switch Sports

■ Splatoon 3

Mejor simulación/estrategia

■ Dune: Spice Wars

■ Mario + Rabbids Sparks of Hope

■ Total War: WARHAMMER III

■ Two Point Campus

■ Victoria 3

Mejor juego de deportes/carreras

■ F1 22

■ FIFA 23

■ NBA 2K23

■ Gran Turismo 7

■ OlliOlli World

Mejor juego multijugador

■ Call of Duty: Modern Warfare II

■ MultiVersus

■ Overwatch 2

■ Splatoon 3

■ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Creador de contenido del año

■ Karl Jacobs

■ Ludwig

■ Nibellion

■ Nobru

■ QTCinderella

Mejor debut independiente

■ Neon White

■ NORCO

■ Stray

■ TUNIC

■ Vampire Survivors

Mejor adaptación

■ Arcane: League of Legends

■ Cyberpunk: Edgerunners

■ The Cuphead Show!

■ Sonic the Hedgehog 2

■ Uncharted

Juego más esperado

■ FINAL FANTASY XVI

■ Hogwarts Legacy

■ Resident Evil 4

■ Starfield

■ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor juego de esports

■ Counter-Strike: Global Offensive

■ DOTA 2

■ League of Legends

■ Rocket League

■ VALORANT

Mejor atleta de esports

■ Jeong “Chovy” Ji-hoon – GEN.G, LOL

■ Lee “Faker” Sang-hyeok – T1, LOL

■ Finn “karrigan” Andersen – FAZE CLAN – CS:GO

■ Oleksandr “s1mple” Kostyliev – NATUS VINCERE, CS:GO

■ Jacob “Yay” Whiteaker – CLOUD9, VALORANT

Mejor equipo de esports

■ DarkZero Esports – APEX LEGENDS

■ FaZe Clan – CS:GO

■ Gen.G – LEAGUE OF LEGENDS

■ LA Thieves – CALL OF DUTY

■ LOUD – VALORANT

Mejor entrenador de esports

■ Andrii “B1ad3″ Horodenskyi – NATUS VINCERE, CS:GO

■ Matheus “bzkA” Tarasconi – LOUD, VALORANT

■ Erik “d00mbr0s” Sandgren – FPX, VALORANT

■ Robert “RobbaN” Dahlström – FAZE CLAN, CS:GO

■ Go “Score” Dong-bin – GEN.G, LOL

Mejor evento de esports

■ EVO 2022

■ 2022 League of Legends World Championship

■ PGL Major Antwerp 2022

■ The 2022 Mid-Season Invitational

■ VALORANT Champions 2022

