Hay 34 millones de smartphones en uso en el país, y la mayoría de los usuarios prefiere ver videos y reproducir canciones vía streaming

Miguel Distefano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2019 • 00:30

Los argentinos eligen Internet como principal fuente de información pero al mismo tiempo desconfían bastante de los datos que circulan por la Web. Además, si bien usan bastante las redes sociales, están preocupamos sobre cómo las empresas manejan su información personal. Eso se desprende de un reciente estudio sobre los hábitos de las personas al navegar por Internet, llamado Digital Around the World y llevado a cabo por las empresas Hootsuite y We Are Social en julio. El reporte, a su vez, muestra que más de la mitad de la población mundial está conectada a Internet, que aún más gente posee un dispositivo móvil y que la mayoría de los navegantes prefieren mirar videos como actividad principal online.

Además, el estudio brinda datos sobre los hábitos de navegación de las personas, qué temas les preocupan y por qué tipo de cosas estarían dispuestos a pagar y por cuáles no.

Un estudio de la aldea global digital

Aún con desigualdades en cuanto a penetración y a velocidad, el reciente estudio muestra la velocidad con la que crece la adopción del mundo digital: ya hay 4300 millones de personas conectadas en todo el planeta, de las cuales 328 millones lo hicieron por primera vez en el último año. Es decir, que actualmente el 56% de la población mundial accede a Internet. De ellos, 3900 millones (51%) se conectan a través de dispositivos móviles.

Las conexiones móviles sobrepasan a la población mundial: debido a que muchas personas tienen más de un dispositivo (smartphones, tabletas y laptops) que se conecta a la web, hay 7830 millones de conexiones móviles. Y el crecimiento de las redes sociales también es vertiginoso: la cantidad de usuarios activos se ubica actualmente en los 3500 millones.

En la Argentina, según datos de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) (www.cabase.org.ar), la penetración de Internet en los hogares está en el orden de los 61,4%; y la conectividad móvil ronda el 52%.

En el mundo, es aún mayor el número de personas que posee un dispositivo móvil (con el que no necesariamente se conecta a la web): 5,1 mil millones. Es decir, que el 66% de la población mundial tiene un celular. Por su parte en Argentina, y de acuerdo al informe "Mercado celular argentino 2019" llevado a cabo por la consultora Carrier y Asociados, hay 34 millones de smartphones.

A toda marcha

Con una velocidad promedio de 27,91 Mbps, Argentina todavía está lejos de la velocidad promedio mundial en lo que refiere a conexiones fijas, que actualmente es de 55 Mbps. Sin embargo, está un poco más cerca en lo que a conexión móvil se refiere, ya que la media local se ubica en 20,95 Mbps contra los 27,44 Mbps de la media planetaria. Lo paradójico es que, de acuerdo a los datos suministrados por SpeedTest, durante junio Argentina subió en el ránking en relación a las conexiones fijas y bajó en las móviles.

El país con la velocidad de conexión fija más veloz es Singapur, con un promedio de 195 Mbps. Luego se ubican Hong Kong, Corea del Sur, Rumania, Andorra y Mónaco, que superan los 120 Mbps. En relación a las conexiones móviles, Corea del Sur lidera el ránking, con un promedio de 90 Mbps, seguido por Noruega, Canadá, Australia, Holanda y Catar, que superan los 60 Mbps.

¿Para qué se usa Internet?

Sin duda, los hábitos de Internet fueron cambiando desde sus comienzos, afianzándose en los últimos tiempos el consumo de videos online, que se lleva el primer puesto por amplio margen, ya que fue elegido como actividad favorita por el 93% de los navegantes. Los servicios de música por streaming (Spotify, Google Music, etc.) están segundos en las preferencias, seguidos por los vlogs, la escucha de estaciones de radios online y los podcasts.

Las redes sociales continúan siendo una de las mayores preferencias de los navegantes de Internet. Y, a pesar de haber tenido un par de años movidos, Facebook continúa liderando el ránking, con 2375 millones de usuarios activos. En segundo lugar se encuentra YouTube, con 2000 millones y luego el mensajero WhatsApp, con 1600 millones.

Por otro lado, actualmente, la mayoría de las personas eligen informarse a través de medios online o redes sociales (el 82% los puso en el primer lugar de preferencia) que por la televisión abierta o por cable, dejando cada vez más atrás a los medios gráficos y la radio tradicional. En la Argentina no solo se sigue esa tendencia, sino que además está por encima de la media, con un 86% de preferencia por la información obtenida desde Internet.

Eso sí, todos quieren estar informados pero son pocos los que quieren pagar por eso. Un magro 13% a nivel mundial afirmó haber pagado por el uso de algún servicio de noticias, y allí los argentinos incluso figuran por debajo del promedio, con un 8%. En Argentina, la fuente de información online suele provenir de las redes sociales (incluyendo servicios de mensajería) en el 68%, superando la media mundial, que ronda los 52%.

Además, Argentina es uno de los países más preocupados por las noticias falsas o Fake News, un tema sobre el cual manifiesta una preocupación mayor (62%) que el promedio (55%). Pero no muestra dudas sobre la veracidad de las noticias que circulan en la web sino que, además, hay un marcado recelo ante el destino que las empresas le darán a la información que se suele introducir en la web. Los argentinos, nuevamente, superan la media mundial, ya que un 72% de los internautas demostró inquietud sobre el tema. En todo el planeta, un 64% de las personas tienen dudas al respecto.

Abriendo la billetera en Internet

En general, la gente sí parece dispuesta a pagar por otro tipo de contenido digital: un 65% sostuvo que desembolsó dinero por el consumo de películas, series o vídeos online (26%); seguido de cerca por escuchar música (23%) y un poco más atrás los juegos online (17%). En Argentina, un 61% indicó que paga por ese mismo contenido.

Por otro lado, si bien a los argentinos les gustan los eSports y las transmisiones en vivo sobre videojuegos , no son tan fanáticos como en otras partes del mundo (apenas un 13% en Argentina contra un 22% de promedio mundial), y consumen varias horas viendo cómo otras personas juegan (20% contra 29%). Como cabía esperar, son los jóvenes (entre 16 y 34 años) los que más tiempo dedican a ver los torneos y a otros jugadores por la web.

Un dato llamativo del estudio es que si bien la mayoría de la gente sigue prefiriendo al smartphone para conectarse a Internet (50,6%), el acceso desde estos equipos disminuyó en proporción un 3,5% en el último año. Por el contrario, las conexiones desde las computadoras personales de escritorio y las laptops crecieron en el mismo lapso de tiempo, llegando al 45,5%. Pero es notorio el aumento de las conexiones desde otros dispositivos, como los Smart TVs y las consolas de videojuegos, que subieron un 20% en el último año.

Es decir, que son cada vez más las personas que pasan tiempo conectadas mirando películas, series o videos desde su televisor o jugando online.