Videojuegos: Epic lanza Unreal Engine 5, el motor gráfico detrás de la nueva generación de juegos hiperrealistas

Después de dos años de desarrollo, el motor gráfico Unreal Engine 5 ya está disponible para su descarga. La nueva generación de la plataforma desarrollada por Epic Games fue presentada en el evento State of Unreal, e incorpora diversas mejoras técnicas y de interfaz, aunque el punto más destacado está en la capacidad de ofrecer juegos y experiencias virtuales hiperrealistas con un alto grado de detalle.

Antes de esta presentación al público, Unreal Engine 5 estuvo disponible para un grupo limitado de desarrolladores de Epic Games y de otros estudios y compañías, como CD Projeckt Red, que prepara el próximo lanzamiento de The Witcher bajo este flamante motor gráfico. A su vez, esta tecnología también se lució en el estreno de The Matrix Awakens, el videojuego que acompaña el reinicio de la saga The Matrix, y que se caracteriza por la presencia de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en un mundo abierto poblado de metahumanos, como se denominan a las figuras humanas digitales creadas a medida.

Además, Epic Games también utilizó el nuevo motor gráfico para realizar la actualización de Fortnite, el popular juego de disparos. Unreal Engine 5 también está presente en Lyra, una demo de un shooter multijugador que servirá de referencia para que los desarrolladores exploten al máximo la plataforma.

Más allá de la industria de los videojuegos, la llegada de la nueva versión de Unreal Engine permitirá dotar de más herramientas a las producciones audiovisuales. En su momento, The Mandalorian de Disney+ fue una de las producciones pioneras en aprovechar la tecnología de Epic Games para la creación de sets virtuales para grabar los episodios de la serie.

De esta forma, Epic Games prevé que Unreal Engine 5 se convierta en una plataforma cuya tecnología se podrá utilizar tanto para la industria de los videojuegos como para las producciones audiovisuales de cine y TV, y también para las futuras producciones del metaverso, el futuro mundo virtual con interacción social que anticipó Mark Zuckerberg tras el cambio de nombre de su compañía.