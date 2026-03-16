Vio un video en el que Shakira recomendaba una inversión, le hizo caso y perdió sus ahorros

Lo que comenzó como una aparente oportunidad de inversión, respaldada por una de las figuras más queridas de Colombia, terminó en una pesadilla financiera para Dina Marcela Álvarez, una docente de 37 años residente en el municipio de Soacha. Álvarez perdió un millón de pesos colombianos de sus ahorros (unos 270 dólares) tras caer en una estafa protagonizada por una versión hecha con IA de Shakira.

El anzuelo: “si Shakira lo hizo, yo también puedo”

El fraude se gestó en Facebook, donde la docente encontró un video en el que la cantante colombiana aparecía promocionando una plataforma de inversiones en criptomonedas. La sofisticación del video (que usa una técnica conocida como deepfake para darle verosimilitud a la voz y los movimientos de una persona falsa), era tal que Dina no sospechó de su veracidad.

“Dije: ‘No, pues si Shakira hizo eso, yo con tan poco también puedo hacerlo’”, relató la docente al programa Séptimo Día de la cadena Caracol. Tras mostrar interés en la publicación en diciembre de 2022, la captación fue inmediata: dejó su número de teléfono y recibió una llamada de los delincuentes casi al instante.

El engaño: cifras ficticias y falsas esperanzas

La estafa operaba con una propuesta clásica: prometía una alta rentabilidad para cualquier inversión con bajo riesgo. Le aseguraron que su inversión inicial de un millón de pesos colombianos podría convertirse rápidamente en cinco millones.

Para mantener el engaño, la plataforma utilizaba una interfaz convincente que simulaba mercados reales y mostraba un crecimiento ficticio del capital. “El primer día el valor de ese millón de pesos se duplicó a $2 millones, y con la compra al día siguiente aumentó $600.000 más”, detalló Álvarez. En la aplicación, sus supuestas ganancias llegaron a reflejar la suma de 10 millones de pesos.

El colapso: imposible retirar el dinero

El fraude se hizo evidente cuando Dina intentó retirar el dinero de su inversión. En ese momento, la plataforma le exigió un depósito adicional de cinco millones de pesos para supuestamente “liberar” los fondos, una estrategia clásica en este tipo de estafas.

“Por ningún lado se veía cómo retirar el dinero”, confesó la víctima. Poco después, todo el capital desapareció del sistema. “Todo lo que yo había invertido se perdió”, relató la docente.

El caso de Dina no es aislado. Según el coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, Colombia es el cuarto país con más intentos de ciberataques en Latinoamérica, solo superado por Brasil, Perú y México.