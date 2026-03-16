WhatsApp habilita “chats de invitados” para personas sin cuenta: cómo funciona

WhatsApp ha comenzado a probar una función que permitirá a personas sin cuenta participar en conversaciones mediante chats de invitados, ofreciendo protección mediante encriptación de extremo a extremo y un diseño temporal de la conversación.

La compañía tecnológica ha iniciado pruebas limitadas de los chats de invitados en WhatsApp para Web, iOS y Android. Esta función busca que usuarios que no cuentan con una cuenta en la aplicación puedan participar en conversaciones de manera controlada.

Las pruebas hechas por la empresa son para Web, iOS y Android Freepik

Para incorporar a un invitado, un usuario de WhatsApp debe enviarle un enlace de invitación, que puede ser compartido a través de SMS, correo electrónico u otros medios. Al pinchar en él, el nuevo participante puede elegir entre descargar la aplicación de WhatsApp o continuar como invitado, accediendo directamente a la conversación, según explica el portal especializado WABetainfo.

Funcionamiento y seguridad de los chats de invitados

Al iniciarse la conversación, se genera un código de seguridad para el invitado, que queda protegido por la encriptación de extremo a extremo, al igual que los usuarios registrados. Asimismo, se solicita al invitado que indique el nombre con el que desea aparecer en el chat.

Estos chats están diseñados para ser temporales. Las conversaciones expiran tras diez días de inactividad y las funciones se limitan a la mensajería básica. WABetainfo advierte un posible riesgo de seguridad, ya que la persona que abre el enlace no necesariamente coincide con la destinataria original, por lo que se ha incluido la opción de bloquear a invitados no deseados.

La opción está en fase de prueba pero se espera que sea posible su usabilidad en breve Shutterstock - Shutterstock

Además, solo pueden contactar con un usuario aquellas personas externas a las que se les haya enviado un enlace específico; los invitados de otros usuarios no pueden iniciar la conversación.

Contexto y relación con la interoperabilidad de Meta

Meta lleva varios años desarrollando la interoperabilidad de sus aplicaciones de mensajería, con el objetivo de permitir que usuarios de distintos servicios se comuniquen sin necesidad de tener cuentas en cada plataforma.

Los chats de invitados ofrecen un método más rápido dentro del ecosistema de WhatsApp. A diferencia de las integraciones de terceros que dependen de desarrolladores externos, esta función se gestiona completamente dentro de la aplicación de Meta y comenzó a desarrollarse en verano del año pasado.

Con esta herramienta, WhatsApp busca ampliar la participación en sus conversaciones sin comprometer el cifrado y la privacidad de los usuarios existentes.

*Por María Camila Salas Valencia