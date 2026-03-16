Así se puede activar el “modo Capibara” en WhatsApp en marzo 2026

El “modo Capibara” en WhatsApp es una tendencia que ganó popularidad en el último tiempo y se mantiene durante marzo 2026. Este permite a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea personalizar el ícono de la aplicación de mensajería con la imagen de este tierno roedor.

El capibara, o “carpincho” como se le conoce tradicionalmente en la Argentina, es el roedor más grande del mundo. Su ternura y carácter afable lo han catapultado a la fama global, convirtiéndolo en un fenómeno viral. Su nombre proviene del guaraní “kapiÿva”, que significa “señor de las hierbas” o “comedores de hierbas”. Originarios de América del Sur, estos animales suelen encontrarse cerca de estanques y pantanos, donde nadan o se alimentan en praderas inundadas.

Canción del capibara

Para los entusiastas de esta especie, el “modo Capibara” ofrece la posibilidad de llevar la imagen de estas simpáticas criaturas a la pantalla de inicio de su teléfono móvil. Es fundamental aclarar que esta personalización no es una función oficial de WhatsApp, sino una modificación visual del ícono de la aplicación, que se realiza mediante una herramienta de terceros: Nova Launcher.

Los “launchers” son aplicaciones que permiten modificar la interfaz principal del teléfono, ofreciendo amplias opciones de personalización. Con ellos, los usuarios pueden cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y, por supuesto, los logotipos de los íconos de sus aplicaciones. Esto posibilita un diseño visual individualizado para las apps ya instaladas en los dispositivos.

El paso a paso para activar el "modo capibara" en WhatsApp ChatGPT

Para preparar el “modo Capibara”, los usuarios deben obtener una imagen adecuada. Esta puede ser descargada de internet o generada con herramientas de inteligencia artificial. Es crucial que el archivo sea en formato PNG y transparente para una integración óptima.

Es importante destacar que Nova Launcher y otras aplicaciones similares son de terceros y no cuentan con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram. Por lo tanto, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp a través de estas herramientas es en su logo, modificando su color, forma o tamaño, sin afectar la operatividad de la aplicación.

Así se vería el "modo capibara" Gemini

Cómo activar el “modo Capibara” en WhatsApp, paso a paso

Aquellos usuarios que deseen activar esta particular personalización deberán seguir una serie de sencillos pasos:

El primer requisito es obtener una imagen adecuada del capibara en formato PNG con fondo transparente. Las personas pueden descargar una de Internet o crear una propia con herramientas de inteligencia artificial. Hay que asegurarse de que la imagen esté guardada en tu galería antes de continuar con los siguientes pasos.

Las imágenes alusivas al "modo capibara" de WhatsApp se pueden generar con asistentes con inteligencia artificial

Esta aplicación es esencial para poder modificar los íconos del sistema. Accedé a la tienda de aplicaciones Play Store y descargá “Nova Launcher”. Luego, abrí la aplicación y selecciónala como el lanzador predeterminado de tu teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para cambiar el diseño y los íconos de la pantalla principal.

Ahora aplicarás la imagen del capibara al atajo de la aplicación. Volvé a la pantalla de inicio de tu teléfono (donde se encuentra el ícono de WhatsApp) y mantené presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente, se debe seleccionar la opción “Editar”. Hacé click nuevamente sobre el logo que aparece en la ventana de edición. Se desplegará un nuevo menú donde se debe elegir “Aplicaciones” y, luego, “Fotos” (o “Galería”). Buscá en la galería la imagen de la capibara previamente guardada. Ajustá el tamaño de la imagen según la preferencia personal y presiona “Listo” para confirmar el cambio.

Al completar estos pasos, el nuevo ícono con la figura del roedor reemplazará al original en la pantalla del celular.

El "modo Capibara" de WhatsApp Gemini

En caso de que el usuario desee revertir el cambio y restaurar el logo original, simplemente puede desinstalar Nova Launcher desde la Play Store. Al hacerlo, todas las modificaciones de personalización de la interfaz realizadas con esta aplicación desaparecerán, y el sistema operativo volverá a su configuración de fábrica o al lanzador previamente establecido.

Cómo funciona la app para personalizar WhatsApp

La interfaz principal de un celular es la representación visual que el usuario observa en la pantalla de su dispositivo. Los launchers ―como Nova Launcher― permiten que esta interfaz sea mucho más atractiva y funcional que la presentación predeterminada de Android. No solo posibilitan el cambio de logos, sino que incluso pueden hacer que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia de un Motorola o un iPhone.

La mayoría de los launchers se componen de tres elementos fundamentales: pantallas de escritorio, donde se organizan los íconos y widgets; una barra inferior, conocida como “dock”, destinada a las aplicaciones de uso diario; y un cajón de aplicaciones, que contiene todas las apps instaladas en el dispositivo. Con Nova Launcher, los usuarios pueden ajustar el tamaño de los íconos, ocultar aplicaciones del lanzador o elegir diferentes métodos para apagar la pantalla, entre otras muchas opciones de personalización.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.