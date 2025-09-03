WhatsApp Plus de septiembre 2025: así se baja el APK

WhatsApp Plus es una versión no oficial de la aplicación de mensajería que tiene algunas funciones especiales que la diferencian de la original. Cualquier persona la puede descargar para personalizar la interfaz de la app de mensajería instantánea es una de las más destacadas. Ya se encuentra disponible la última versión de septiembre 2025 para descargar.

Es importante resaltar que es una versión no autorizada de la aplicación de Meta. Si bien WhatsApp Plus APK ofrece algunas funcionalidades específicas que difieren de la versión original, también conlleva algunos riesgos vinculados a la seguridad informática.

La última versión de WhatsApp Plus APK es la v18.70 Unsplash

En primer lugar, se debe destacar que WhatsApp Plus, al no ser original, no está disponible en Play Store. Entonces, para poder bajarse esta app alternativa, antes el usuario debe descargar Android Application Package (APK), que es un paquete de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google. Por otro lado, también es fundamental tener en cuenta que WhatsApp Plus no es compatible con la app original, por lo que es necesario desinstalar la aplicación de Meta antes de bajar esta versión no oficial.

Asimismo, desde Meta, compañía responsable de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, le remarcaron a LA NACION: “Las apps falsas plantean riesgos de seguridad, como el envío de spam y estafas a otras personas sin tu conocimiento. Tus mensajes solo son seguros y privados cuando usás WhatsApp oficial”.

Las personas que quieran descargar la última versión de WhatsApp Plus, la v18.70, deben antes bajar el paquete Android Application Package (APK). Este es un paquete de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google.

Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus APK en el celular

WhatsApp Plus no es una extensión oficial de Meta, por lo cual no existen garantías de seguridad o funcionamiento de la app Depor.com

Aquellos usuarios que quieran instalar WhatsApp Plus en sus celulares en septiembre 2025 deben descargar el APK, como se mencionó anteriormente, para usar la app. Para eso, hay acceder a los “Ajustes”, luego ir a “Seguridad” y activar la opción de “Orígenes desconocidos”.

Tras activar esta opción, hay que habilitar la instalación de aplicaciones que no pertenezcan a Google Play. Una vez que esté activada, ya se puede ingresar al archivo APK e instalarlo en el dispositivo.

La última versión que salió de WhatsApp Plus APK es la v18.70, que está disponible para instalar. Aquellas personas que deseen descargarla, deben seguir los siguientes pasos:

Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original , para respaldar las conversaciones y no perder los mensajes importantes

, para respaldar las conversaciones y no perder los mensajes importantes Desinstalar completamente la aplicación oficial de WhatsApp .

. Buscar en un buscador “ Instalar la versión v18.70 actualizada de septiembre ” y, una vez encontrado el sitio, descargar la última versión de WhatsApp Plus APK 2025.

” y, una vez encontrado el sitio, descargar la última versión de Activar en el dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Ingresar el número telefónico y configurar el perfil según las preferencias del usuario.

Seguir el proceso de instalación del APK , acepta los términos y condiciones, ingresar el número de teléfono y personalizar el perfil como se desee.

, acepta los términos y condiciones, ingresar el número de teléfono y personalizar el perfil como se desee. Restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad.

Por último, abrir WhatsApp Plus v.18.70 y utilizar la aplicación.

Cuáles son los cinco riesgos de instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles

Los riesgos informáticos que conlleva bajar WhatsApp Plus Shutterstock

Aquellas personas que decidan usar la versión de WhatsApp Plus deben tener en cuenta que:

La aplicación puede poner en riesgo el celular y robar datos personales de los usuarios por personas terceras.

La aplicación no está aprobada por Meta.

Puede no ser compatible por WhatsApp , ya que no cuenta con cifrado extremo, algo que sí viene con la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se detienen.

, ya que no cuenta con cifrado extremo, algo que sí viene con la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se detienen. WhatsApp registra cuando un usuario instala la versión ilegal de su app y puede bloquear la cuenta para siempre, lo que imposibilita luego habitar la aplicación oficial.

registra cuando un usuario instala la versión ilegal de su app y puede bloquear la cuenta para siempre, lo que imposibilita luego habitar la aplicación oficial. WhatsApp Plus actualiza su sistema operativo continuamente y agrega más funcionalidades, al mismo tiempo que quita otras que están habilitadas.