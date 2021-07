WhatsApp Plus o GB WhatsApp, dos apps que te pueden dejar sin mensajero

A lo largo de los años, mucha gente ha apelado a aplicaciones alternativas para complementar las funciones del mensajero WhatsApp, cuando siente que no alcanza con lo que ofrece. Suelen ser cuestiones muy puntuales, pero que tienen lógica: si la empresa no provee el servicio, y hay otra que sí lo hace, ¿por qué no intentarlo?

El problema es que estas aplicaciones de terceros son un peligro: por muy inocente que sea su función, instalarlas implica darles acceso irrestricto a los contenidos de la aplicación y a los chats del usuario, y esto representa un problema de seguridad para el usuario y, eventualmente, para la misma compañía. Además, no se trata de apps que permiten sumar stickers al mensajero: estas directamente lo reemplazan y suman otras funciones, como previsualización de contenidos, envíos de mensajes masivos, ocultar conversaciones, tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono, chats en burbuja, respuestas automáticas y más.

Pueden resultar atractivas, pero son implementaciones de desarrolladores desconocidos a los que se les dará acceso a todas nuestras conversaciones. Es por eso que WhatsApp limita activamente los vericuetos informáticos por donde estas aplicaciones suelen meterse, al tiempo que -algunas veces- implementa esas mismas funciones pero en forma oficial.

Ahora tomó otro paso: señalar específicamente a dos aplicaciones, WhatsApp Plus y GB WhatsApp, en su centro de ayuda, e indicar que la cuenta de un usuario puede ser suspendida en forma temporal si instala estas apps: “Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.”

