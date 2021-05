WhatsApp: que funciones se deshabilitan si no se aceptan sus condiciones de uso antes del 15 de mayo

A comienzos de año WhatsApp envió un mensaje a los usuarios para que aceptaran sus nuevas condiciones de uso, una medida que generó polémicas y aclaraciones de parte de la compañía. Por este motivo, Facebook decidió ofrecer más tiempo para que las personas puedan tomar esta decisión hasta el 15 de mayo.

Para aquellos que hayan aceptado el mensaje sobre las condiciones de uso de WhatsApp no tienen nada más que hacer. Sin embargo, quienes pospusieron la decisión, el chat móvil ofrecerá diversos recordatorios durante la próxima semana.

Algunas de las pantallas que mostrará WhatsApp durante la próxima semana para que los usuarios acepten las nuevas condiciones de uso del servicio de mensajería móvil

¿Qué pasará si no se aceptan las condiciones de uso de WhatsApp? Si la decisión se pospone hasta el 15 de mayo, la compañía restringirá parte de las funciones del servicio. “Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, explica la compañía en la sección de ayuda en su sitio web.

En este caso, se pueden aceptar las condiciones de uso de WhatsApp después del 15 de mayo. Esta es, a su vez, la única opción que ofrece la compañía para que los usuarios puedan restablecer las funciones completas del chat. Quienes no deseen permanecer en el servicio podrán eliminar la cuenta, una decisión que no es reversible, ya que WhatsApp borra todo el historial de mensajes, los grupos y las copias de seguridad.

LA NACION