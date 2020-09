Windows XP revela en su código fuente un tema similar a la interfaz de Mac

El "tema" de Windows XP que permitía hacerlo parecido a OS X Crédito: The Verge

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 10:09

La filtración del código fuente de Windows XP ha mostrado detalles de los trabajos que en su día inició Microsoft con esta versión de su sistema operativo pero que nunca llegaron a publicarse, como un tema que ofrecía una interfaz similar a la de las computadoras Mac.

El código filtrado tiene etiquetado como Candy ('caramelo') un tema que la compañía tecnológica no llegó a terminar, pero según explican en The Verge, muestra elementos de la interfaz, el botón de inicio y varios botones más similares a Aqua, el tema que Apple dio a conocer en 'Macworld Conference & Expo in 2000'.

Windows XP fue presentado en 2001, y Microsoft finalizó su soporte en 2014 Crédito: Shutterstock

El tema está marcado para "uso interno" de los desarrolladores de Whistler ('silbato'), el nombre en clave de Windows XP. La versión final optó por un tema denominado Luna, en color verde y azul, con un motor de temas que permitía la personalización y la temas provenientes de terceros.

El código filtrado la semana pasada fue confirmado como legítimo por varios medios especializados, incluyendo el citado y Windows Central. Se compartió un foro anónimo de 4chan, en un paquete que incluye el código de Windows XP Service Pack 1, Windows 2000 y Windows Server 2003, como informan en Endgaget.

El código se compartió de forma pública por primera vez, ya que la propia compañía lo había puesto a disposición de instituciones gubernamentales y académicas a través de un programa específico para mejorar la seguridad de este sistema operativo.

Microsoft retiró el soporte para Windows XP y Windows Server 2003 en 2014 y 2015, respectivamente, pero no se espera que esta filtración suponga un riesgo para la seguridad de los equipos en los que aún estén instalados.