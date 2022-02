Wordle, el juego de palabras que se volvió viral, fue vendido a The New York Times

The New York Times anunció este lunes que compró el popular juego de palabras Wordle por una suma no menor al millón de dólares, aunque la cifra no fue revelada.

El desarrollo, sencillo y gratuito, fue creado por el ingeniero de software Josh Wardle, salió a la venta el pasado mes de octubre y ya cuenta con millones de jugadores.

Wardle dijo que el éxito del juego había sido “un poco abrumador”, y que estaba “increíblemente contento” de anunciar el acuerdo con The New York Times. El desarrollador anunció el acuerdo en un comunicado que publicó en Twitter y sostuvo que desde hace mucho tiempo admira “el enfoque del NYT en sus juegos y el respeto con el que tratan a sus jugadores”.

En principio, el editor del diario dijo que el juego sería inicialmente gratuito. “El Times sigue centrado en convertirse en la suscripción esencial para toda persona de habla inglesa que busque entender y comprometerse con el mundo. Los juegos del New York Times son una parte clave de esa estrategia”, indicaron.

Y agregaron: “Nuestros juegos ya ofrecen contenidos y experiencias originales y de alta calidad cada día. Wordle ahora formará parte de esa experiencia diaria, dando a millones de personas más en todo el mundo otra razón para acudir al Times para satisfacer sus necesidades diarias de noticias y de vida”.

El juego, que puede durar apenas unos minutos, reta a los jugadores a encontrar una palabra de cinco letras en seis intentos. Cada día se publica un nuevo rompecabezas y los jugadores pueden publicar en las redes sociales la rapidez con la que han resuelto la colorida cuadrícula, pero de forma que no se estropee la respuesta a los que todavía están jugando, razón por la que, según Wardle, ha conseguido captar la imaginación de tantos usuarios.

Si alguna de las letras está en la palabra de ese día pero en el lugar equivocado, se convierte en oro. Si están en la palabra en el lugar correcto, se vuelven verdes. Si no están en la palabra, se vuelven grises.

El juego explica las reglas al comienzo.

En enero, Wardle, que diseñó juegos para la plataforma de redes sociales Reddit, dijo al programa Today de la BBC que había ideado un prototipo del juego en 2013, pero que sus amigos no se habían entusiasmado con él.

Wardle contó que durante la pandemia se aficionó a los juegos de crucigramas y ortografía del New York Times y sostuvo que desempeñaron un “gran papel” en los orígenes de Wordle. “Este paso se siente muy natural”, expresó.

“El año pasado, mi pareja y yo nos aficionamos a los crucigramas y a los juegos de palabras, y quería un juego al que pudiéramos jugar cada mañana como parte de nuestra rutina”, explicó. En esta oportunidad, lo compartió con su familia en WhatsApp antes de abrirlo al público y el resultado fue todo un éxito.

Cuando se le preguntó si pensaba ganar dinero con él, dijo: “No entiendo por qué algo no puede ser simplemente divertido. No tengo que cobrar dinero a la gente por esto e idealmente me gustaría que siguiera siendo así”.