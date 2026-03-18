World propone una prueba online que demuestre que un agente de IA trabaja en nombre de una persona real

World ha anunciado que trabaja en una nueva herramienta para identificar a los agentes autónomos que cuentan con una personas detrás con una identidad humana única, que se vinculará al protocolo x402 de la web.

La web actual vive el tráfico procedente de internautas humanos, pero también de sistemas automatizados, que en los últimos años han proliferado como rastreadores, es decir, que acceden a las páginas web para recoger el contenido que hay en ellas, ya sea texto, imágenes o datos estructurados, con el fin de utilizarlo en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

La presencia cada vez mayor de agentes de IA, con capacidad para moverse en la web de manera autónoma en nombre de los usuarios, supone el reto de distinguir este nuevo tipo de tráfico automatizado.

every human-backed agent gets 3 free images



visualise your code, history, and taste



this is only possible by World ID through AgentKit @worldnetwork https://t.co/dvgYOdB8Qn pic.twitter.com/LUYMMkTHkY — Takis Kakalis (@takiskakalis) March 17, 2026

La firma tecnológica World (anteriormente conocida como Worldcoin) propone proporcionar una prueba de identidad humana única, que permita a una persona delegar su identificación en su agente. Con esta medida, los sitios web pueden “saber que hay una persona real y única detrás de un agente, sin necesidad de saber quién es esa persona”, como explica en comunicado compartido en su blog.

World ya está trabajando en dicha prueba de identidad a partir de su sistema de verificación World ID y un AgentKit que desarrolla junto con Coinbase para que sea un complemento del protocolo x402. Este último, creado por Coinbase y Cloudflare, introduce micropagos para los agentes que quieren acceder a recursos de las páginas web.

World presentó una herramienta que permite demostrar que un agente de IA está trabajando en nombre de una persona real, y no es parte de un enjambre de bots

El usuario de World ID puede registrar a su agente mediante una verificación estándar de World ID para que cuando este agente acceda a una web con el protocolo x402, esta pueda “solicitar un pago o una prueba de identidad que acredite la identidad de la persona detrás del agente. Si el agente presenta una prueba válida, se le concede el acceso”, explica.

Actualmente, AgentKit está disponible en versión beta limitada para desarrolladores que ya estén creando agentes y que tengan una ID de World verificada.