Xbox Series X y S serán las primeras consolas con Dolby Vision y Atmos

La nueva Xbox Series X sale a la venta en noviembre junto con la más modesta Xbox Series S

14 de septiembre de 2020

La compañía especializada en estándares Dolby ha anunciado que las consolas de próxima generación Xbox Series X y S serán los primeros dispositivos de su tipo en incluir soporte para las tecnologías inmersivas de sonido Dolby Atmos y de imagen Dolby Vision.

Dolby Atmos estará disponible desde el lanzamiento de las consolas de Xbox, el próximo 10 de noviembre, y permitirá un sonido tridimensional para que los jugadores detecten la procedencia de los sonidos en el juego, como ha informado Dolby en su web.

La certificación de Dolby Atmos permite que el sonido de las nuevas Xbox esté optimizado para diferentes configuraciones, tanto si se juega con auriculares como si el sonido procede de televisores, barras de sonido o altavoces e incluso 'home cinema'. Algunos juegos con soporte que llegarán a las nuevas consola son Cyberpunk 2077, Gears 5, Call of Duty: Warzone y Ori and the Will of the Wisps.

Por su parte, las nuevas Xbox Series X y S añadirán también en el año 2021 el soporte para la tecnología de imagen Dolby Vision, que permite un "estilo visual realista y parecido a la vida real", según explica la compañía.

Así será la nueva consola Xbox Series X 01:53

Video

Entre sus funciones para los videojuegos destacan el soporte para un brillo hasta 40 veces mayor, negros diez veces más profundos y hasta 12 bits de profundidad de color. El soporte para Dolby Vision evita los ajustes de imagen y brillo que se producen habitualmente en los videojuegos actuales.

La introducción de ambas tecnologías permitirá a Xbos Series X y S convertirse en las primeras consolas del mercado en tener soporte para ambas tecnologías de sonido e imagen, según ha confirmado Dolby en Twitter.