ChatGPT habilitó Sora en la Argentina para crear videos con inteligencia artificial

La inteligencia artificial continúa dando pasos agigantados y cada semanaa sorprende con una funcionalidad nueva. En este caso, la noticia es que desde hoy, estará disponible en la Argentina y en 10 países más de América Latina la aplicación Sora, la plataforma de OpenAI que permite crear videos realistas utilizando inteligencia artificial generativa. De esta forma, la Argentina se convierte en uno de los primeros países en acceder a esta herramienta de inteligencia artificial.

La aplicación, que a fines de septiembre pasado lanzó su segunda versión, permite generar videos hiperrealistas y artísticos, combinar creaciones de otros para hacer nuevas piezas, y proyectarse a uno mismo y a amigos en cualquier escena, a través de la función “Personajes”. La compañía detalla que, desde su lanzamiento, la aplicación ha tenido una adopción muy alta, superando el millón de descargas en menos de cinco días.

La aplicación, que es compatible con el idioma español, ya está disponible en la Argentina en sora.com, iOS y Android. “La Argentina es el hogar de una comunidad creativa vibrante y OpenAI está entusiasmada de apoyar la próxima ola de narrativa visual”, asegura la compañía en el lanzamiento. Efectivamente, la plataforma pondrá a disposición de creadores, artistas y narradores cotidianos herramientas que permitan hacer realidad ideas y lograr que se despeguen del texto para pasar a un formato audiovisual.

Aunque inicialmente se lanzó en Estados Unidos y Canadá, luego continuó su recorrido en algunos mercados de Asia. Además, como parte del lanzamiento de hoy, también estará disponible en Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

La aplicación cuenta con un feed donde se pueden ver las creaciones de otros usuarios Sora

En su segunda versión, la aplicación incorporó mejoras en la simulación de las leyes de la física del mundo real, lo que permite lograr imágenes muy difíciles, como recrear las rutinas de un deportista olímpico. Junto con ese anuncio, lanzó una aplicación social llamada Sora, disponible para generar los videos y remezclarlos con las creaciones de otros usuarios, en una experiencia de navegación similar a la de TikTok.

So proud to be part of the Sora 2 team working on this breakthrough!



Late nights, and hard work went into improving the physics and controls. The most challenging yet fulfilling projects I’ve worked on. pic.twitter.com/t9AVKP4OSM — Dmytro Okhonko 🇺🇦 (@DmytroOk) September 30, 2025

Usando hasta personajes de Disney

La plataforma viene brindando distintas novedades desde hace algunas semanas e incluso, días atrás, OpenAI anunció un acuerdo con Walt Disney para que los usuarios cuenten con la posibilidad de crear videos cortos, utilizando más de 200 personajes emblemáticos de Disney y sus franquicias Marvel, Pixar y Star Wars.

La asociación incluye una inversión de 1000 millones de dólares por parte de Disney en OpenAI, además de la posibilidad de adquirir acciones adicionales en la empresa creadora de ChatGPT. “El rápido desarrollo de la IA es un momento importante para nuestra industria”, declaró el director general de Disney, Bob Iger.

Ana de Arendelle, uno de los personajes principales de la película de Disney "Frozen", será uno de los disponibles en Sora Disney

Ambas empresas resaltaron el compromiso que tienen porque el uso de la IA en este contexto sea responsable e implementaron medidas que lo garanticen. En el caso del anuncio de hoy de Sora, son varias las disposiciones de seguridad que comunicaron también en este nuevo lanzamiento. Entre ellas, explican que el feed está diseñado para centrarse en la creatividad, no en el scroll infinito: muestran contenido fuertemente orientado hacia las personas que los usuarios siguen o con las que interactúa, priorizando videos que el modelo considera que tienen más probabilidades de usar como inspiración para las propias creaciones. Sin embargo, destacan que no está optimizado para fomentar el tiempo de permanencia en el feed o el consumo.

También cuentan con una extensión que permite controlar quién puede usar tu “Personaje”, revocar el acceso o eliminar cualquier video que lo incluya en todo momento. Advierten que hay filtros sobre el contenido que se permite generar, que restringe la creación de violencia gráfica realista, contenido íntimo y engañoso, figuras públicas vivas y otras categorías. Por último, señalan que cuentan con restricciones para usuarios menores de 18 años, incluyendo límites predeterminados sobre cuántas generaciones pueden ver los adolescentes por día en el feed. Además de sus sistemas de seguridad automatizados, incorporan equipos de moderadores humanos para revisar rápidamente casos de acoso y otros problemas, y cuentan con controles parentales para que los padres puedan anular los límites de scroll infinito, desactivar la personalización del algoritmo, así como gestionar la configuración de mensajes directos.