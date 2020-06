Xbox Series X: ¿una consola de próxima generación, pero de bajo costo?

Así se ve la Xbox One Series X, la nueva consola de Microsoft que será compatible con los juegos de los equipos de generaciones previas

Augusto Finocchiaro Preci 30 de junio de 2020

La posible consola de videojuegos Xbox Series S , o "Lockhart" por su nombre clave, no para de crecer en los rumores en las redes sociales. Varios reconocidos filtradores, como en este caso el analista Tom Warren, de The Verge, aseguran que podríamos ver una versión económica de la potente Xbox Series X en el lanzamiento de esta nueva generación para fin de año .

Los rumores hablan de una versión reducida en tamaño, potencia y almacenamiento, pero que no dejaría disconformes a los que esperan un salto de rendimiento respecto de la generación actual. Estos rumores hablan de capacidad de hacer Ray-Tracing en tiempo real (lo último en manejo de la luz en videojuegos), 4 teraflops de potencia, sin lectora de Blu-ray, 8 GB de RAM y un procesador "aún más potente que el de la PlayStation 5". Otros rumores apuntan a que esta consola no sea tan potente, ya que estaría pensada como centro de entretenimiento para correr el servicio de streaming de juegos Xbox Xcloud.

Una reversión del esquema actual

Para calmar las ansias, Xbox no comunicó nada al respecto, a pesar de que siempre se coqueteó con una versión super potente o como ellos la llaman "la consola más potente jamás creada", y una secundaria. Esto no sería descabellado, ya que la generación actual de consolas posee la Xbox One, la Xbox One S y la Xbox One X, todos con diferentes características de potencia, prestaciones y resolución.

Agosto podría ser el mes del anuncio de esta nueva consola, que iría a la par de la presentación final, con precio y fecha exacta, de la llegada de la esperadísima Xbox Series X, de la que se cree que vería la luz el próximo 20 de noviembre.

El precio de la consola, tanto como el de su hermana mayor, aún sigue siendo un misterio a pesar del poco tiempo que queda para su lanzamiento oficial.