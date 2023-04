Xbox Series X|S y PlayStation 5: qué mantenimiento es recomendable realizarles a las consolas de videojuegos de última generación

escuchar

Parece que se lanzaron ayer, pero no: tanto la PlayStation 5 de Sony como las nuevas Xbox Series X|S de Microsoft ya tienen más de dos años en el mercado. En este sentido, es común que las consolas comiencen a presentar algunos fallos; los más usuales tienen que ver con problemas de temperatura del equipo y reinicios inesperados de las consolas. En LA NACION consultamos con técnicos expertos, para saber cuál es el origen de estos problemas y que hacer para solucionarlos.

Con años en el mercado

Si bien decíamos que las consolas de nueva generación llevan ya más de dos años entre nosotros, hay un escenario más preocupante: la PlayStation 4 y la Xbox One. Ambas consolas acumulan diez años desde su lanzamiento y los problemas en ellas suelen ser muy comunes si nunca visitaron un servicio técnico especializado.

Marco Blasco lleva adelante su negocio de reparación de computadoras y consolas de videojuegos desde hace más de 13 años. En este tiempo ha visto todo tipo de problemas en las consolas de vieja generación, pero nos comentó cuáles son los más comunes. “Lamentablemente, no son muchos los usuarios preocupados por realizarle mantenimiento a sus consolas de videojuegos, principalmente vienen cuando el equipo presenta algún problema o porque el ventilador hace mucho ruido y prende más seguido de lo habitual” indicó. “El mantenimiento básico que realizo es desarme y limpieza por dentro en detalle y cambio de pasta térmica” dijo y recomendó “siempre les digo a mis clientes que es fundamental no encajonar la consola porque trabajan con una temperatura muy alta y al no tener espacio físico no disipan bien el calor”.

Nuevas, pero con una latente parada en boxes

Luciano Rodríguez es un experimentado técnico de consolas de videojuegos y teléfonos celulares que desde 2006 tiene su local en el barrio de Floresta. Además de trabajar en su negocio, Rodríguez genera contenido a diario mostrando como repara equipos de clientes en TikTok y YouTube, Lucho CrazyStation. Con él hablamos para que nos comente cuáles son los problemas más habituales en las consolas de nueva generación.

El ventilador de una PlayStation 5 es una pieza clave para que el equipo funcione correctamente; cada tanto hay que limpiarlo del polvo que se acumula naturalmente Shutterstock - Shutterstock

“Lo que más llega al local son PlayStation 5 con los puertos HDMI rotos y los chips HDMI quemados por tormentas eléctricas o cortes de luz. También, fuentes de alimentación quemadas por el mismo motivo y el metal líquido corrido dentro del encapsulado del microprocesador. En cuanto a las nuevas Xbox, es muy común ver los discos en estado sólido deteriorados o quemados, además de apagones repentinos del equipo. Por último, en las Nintendo Switch es muy común que se dañe el puerto de carga, el chip de imagen y el chip Wi-Fi; también es habitual que se dañen los analógicos de los Joy-Con, los controles de la Switch” compartió.

Por suerte, y según Rodríguez, “se consigue casi todo tipo de componentes. A veces las máquinas que no tienen reparación las compramos para repuesto. Lo que puede pasar es que falle algún capacitor; si no lo tenemos, buscamos otro con las mismas características”.

En cuanto al mantenimiento en consolas de nueva generación, Rodríguez recomienda hacerles una revisión cada dos años. “Hay muchos usuarios que no saben que a estos equipos se les debe hacer mantenimiento. En mi local ofrecemos un mantenimiento básico y un mantenimiento Full. El mantenimiento básico incluye limpieza de la placa madre y de todos los coolers internos, cambio de pasta térmica y aplicación de silicona en la carcasa para mantener el brillo en los plásticos. El más completo incluye limpieza en detalle de la consola, desarme de la lectora, limpieza y lubricación, desarme y limpieza de fuente de alimentación, se cambia la pasta térmica y se hace un chequeo general del disco rígido y thermal pads”.

La pasta térmica

No es una novedad que los microprocesadores trabajan a temperaturas muy altas, es por esto por lo que necesitan disipar dicho calor. Aquí es donde la pasta térmica entra en juego, siendo un agente esencial entre el cerebro electrónico y su disipador: se aplica, literalmente, entre la cara externa del chip y el disipador de calor, un dispositivo que suele combinar una estructura metálica y un cooler; necesita estar lo más cerca posible del chip sin tocarlo, y la pasta térmica se pone entre ambos para asegurar una correcta conducción de calor del chip al disipador.

El problema es que existen muchas marcas con diferentes nomenclaturas que pueden llegar a desorientar al usuario. La pasta térmica y el metal líquido cumplen con la misma función: son utilizadas para transferir el calor del procesador al disipador. Básicamente, lo que hacen es cubrir las micro impurezas que hay entre procesador y el disipador para que la transferencia térmica sea óptima (es decir, que el calor pase del chip al disipador, que lo llevará fuera del equipo). En cuanto a marcas y modelos, Rodríguez nos dijo que “lo que diferencia una pasta térmica de otra es la conductividad térmica, cuanto mayor es su índice, mayor es la transferencia de calor. La MX 4 tiene una conductividad térmica de 8.5 W/mK, mientras que la Thermal Grizzly Kryonaut es de 12 W/mK. Cualquiera de las dos es excelente para la Nintendo Switch, la Playstation 4 y la Xbox One”.

Ya con la PlayStation 5 es otra la historia: en vez de pasta térmica se utiliza metal líquido. “En el local usamos metal líquido conductivo Thermal Grizzly Conductonaut 73W/mK) que es el recomendado para esta consola”, indica.