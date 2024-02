escuchar

Es una de las apps más valiosas que puedas instalar en tu teléfono, tanto si la naturaleza despierta tu curiosidad como si tenés chicos o, simplemente, te das cuenta de que hay ahí afuera, más allá de las pantallas, un mundo por descubrir. Se llama Aves Argentinas y escribí sobre esta verdadera enciclopedia móvil sobre nuestros pájaros aquí y aquí, y luego, en esta nota, conté lo que estaba ocurriendo con la app. Había dejado de funcionar con las versiones más nuevas de Android, así que hablé con la centenaria Asociación Ornitológica del Plata, que me dijo que eran conscientes del problema y que estaban trabajando en una actualización.

Ahora, y con la ayuda pro bono de la compañía argentina Globant, Aves Argentinas está de regreso, recargada y con información sobre más de 1000 especies de nuestras aves (para ser precisos, 1041, que es aproximadamente el mismo número de especies de aves que habitan nuestro país). Disponible para Android y iOS, mejoró su interfaz y sigue ofreciendo las dos características que convertían a la guía original en la más popular entre los que amamos las aves y la naturaleza. Primero, su sistema de filtros, que ayuda a ubicar rápidamente una especie por medio de su color general, el tipo de plumaje, tamaño, hábitat y demás. Son 19 filtros en total, cada uno de los cuales se despliega a su vez en opciones.

Y segundo, la enormidad de información que pone en la palma de tu mano sobre nuestros pájaros; incluido, por supuesto, el canto y muchas fotos, pero también datos sobre, por ejemplo, nidificación. Lo de la palma de la mano no es un simple cliché. Cuando estás en el jardín y ves un ave que no reconocés, el poder sacar la guía y en tres pasos identificarla, es simplemente genial.

La interfaz está renovada también en términos del color, la tipografía y la velocidad general, y ya no hace falta descargar la base de datos que pedía la original. Funciona sin conexión, una circunstancia con la que podrías encontrarte dos por tres precisamente ahí donde es más usual que te cruces con un ave que no conocés.

Un dato no menor: el ser conscientes del entorno, conocerlo, saber la diferencia entre un jilguero y un chingolo, reconocer sus cantos y dónde viven, todo eso ayuda a incorporar en tu visión del mundo los nombres de las aves y de las demás especies con quienes compartimos este planeta. Ese saber es una forma probada de contribuir a proteger el ecosistema; en este caso, a nuestras aves. La razón es simple: lo que no tiene un nombre es como si no existiera. Lección que Gabriel García Márquez nos dejó, magistralmente, en uno de los pasajes más significativos de 100 Años de Soledad.

La guía de campo Aves Argentinas está, pues, de regreso, sigue siendo gratis y es obra de un equipo de gente de la Asociación Ornitológica del Plata, junto con Globant, sobre una idea que Marcelo Canevari, que falleció el año pasado, empezó a empujar en 2015, con la coordinación de Mauricio Manzione.

No voy a mentir. Llevaba mucho esperando el regreso de esta guía, y es una gran noticia que tenga una nueva versión.

