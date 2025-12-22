Zara lanza un “probador” virtual que permite ver cómo te queda la ropa sin ir al local

La inteligencia artificial impregna todas las industrias y el rubro de la moda no quiere quedar afuera de esta apuesta. En ese sentido, un gran jugador de este sector acaba de anunciar que incorporará una herramienta de IA para permitir a los clientes probarse ropa en las compras online, ahorrando la necesidad de acudir a un local físico.

Se trata de Zara, la cadena de moda española del grupo Inditex (el gigante textil dueño de marcas como Bershka, Massimo Dutti y Pull&Bear), que lanzó un “probador” impulsado por inteligencia artificial. La herramienta adapta la ropa seleccionada por los usuarios a un avatar que se elabora en la misma aplicación, según informó el medio económico español Expansión.

A través de imágenes personales, el sistema genera una figura digital del cliente, al que se le pueden ir probando prendas y generar combinaciones de distintos atuendos. La experiencia, que permite a los usuarios replicar su fisionomía, se puede hacer desde la aplicación para celulares que tiene la marca, sin necesidad de acudir a la tienda física en ningún momento.

Para poder generar el avatar, es necesario localizar la prenda que se quiere usar y pulsar el botón “Probar”. Luego, el sistema solicita subir una selfie y una fotografía de cuerpo entero con ropa, y pide permiso para usarlas. Pasados unos minutos, la aplicación genera la imagen y brinda la posibilidad de seguir probando talles, colores, etc.

El sistema solicita subir una selfie y una fotografía de cuerpo entero con ropa para generar el avatar Shutterstock

Vale resaltar que esta función todavía no está disponible en todos los países. Sin embargo, desde Expansión explican que, si se modifica la localización de la aplicación a los países en los que se encuentra activa, como Países Bajos o Polonia, es posible utilizarla.

El funcionamiento de esta app es similar a Doppl, una herramienta experimental de Google presentada este año con una función similar: permite que te pruebes virtualmente cualquier atuendo con solo sacarte una foto de cuerpo entero, y tener otra imagen de la ropa, el sistema entiende cómo se adaptará a tu cuerpo.

Doppl es un probador virtual experimental de Google

Otras apuestas de inteligencia artificial de la marca

Zara también generó eco recientemente al anunciar que utilizará inteligencia artificial no solo en los “probadores”, sino también para crear imágenes promocionando nuevas prendas y productos, pero “reutilizando” modelos reales. En otras palabras, generarán publicidades de nuevas prendas, sin necesidad de hacer otras sesiones de fotos, y ahorrando ese tiempo y los costos implicados.

Zara está incorporando la inteligencia artificial en distintos rubros del negocio Shutterstock

De esta forma, la marca se sumó a la apuesta de uno de sus competidores, H&M, que, a principios de 2025 realizó una jugada similar y creó clones de modelos para sus campañas de marketing. “Estamos utilizando la inteligencia artificial solo para complementar nuestros procesos existentes”, dijo un portavoz de Inditex en un comunicado. “Trabajamos en colaboración con nuestros valiosos modelos -acordando cualquier aspecto sobre una base mutua- y compensamos de acuerdo con las mejores prácticas de la industria”.

Efectivamente, una de las modelos de Zara dijo al periódico londinense especializado en negocios CityAM que la marca le solicitó autorización para modificar imágenes suyas mediante IA y exhibir distintos productos. Detalló que le abonó el mismo monto que habría cobrado si hubiera viajado a una nueva sesión fotográfica.