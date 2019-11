¿Cuánto cuesta veranear en Punta del Este?

José Totah SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2019

Cada vez pasa más en Punta del Este que los argentinos esperan hasta último momento para alquilar. La escalada del dólar post-PASO y la incertidumbre sobre la situación económica de este lado del charco enfriaron las operaciones, que se ubican un 30% por debajo de los niveles del año pasado, según informaron las inmobiliarias consultadas. Viendo el vaso medio lleno, la buena noticia es que los valores de casas y departamentos se redujeron un 15% con respecto a la temporada anterior, gracias a un acuerdo sellado de palabra con la mayoría de los propietarios. A esta rebaja se suma la devolución del 10,5% del precio del alquiler en inmobiliarias registradas, si el pago se realiza con tarjetas de crédito o débito emitidas en el exterior. "Este año, más que nunca, todo se terminará definiendo a fines de diciembre", insisten los operadores.

Cuando la ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichián, vino en octubre pasado a la Feria Internacional de Turismo (FIT), en La Rural, para presentar la temporada de verano en su país, todos quisieron preguntarle cómo iban a hacer los argentinos -representan el 60% de todos los visitantes que recibe Uruguay entre enero y fines de marzo- para pagar los precios en dólares de Punta del Este, con nuestro dólar trepando por encima de los 60 pesos. Y aquí un par de datos: un chivito completo cuesta casi 630 pesos argentinos (US$ 10); un kilo de helado, $ 1000 (US$ 16); una compra de supermercado, $ 8600 (US$ 137).

No hacen falta dólares

Ya en la FIT, Kechichián había confirmado que se iban a repetir los beneficios del verano pasado en relación a: IVA cero en hoteles; 24% de descuento en carga de combustible en estaciones de servicio a 20 kilómetros de pasos de frontera con la Argentina, pagando con tarjeta de crédito o débito; canasta turística de 300 productos congelados hasta marzo del año que viene; devolución del 22% de IVA en servicios gastronómicos, servicios de catering y alquiler de autos; devolución del 10,5% en precio del alquiler pagando con tarjeta en inmobiliarias certificadas.

Pero, además de esas medidas, lo que se quiere instalar fuertemente desde las autoridades charrúas es que "los argentinos no precisan dólares para venir a Uruguay", según expresó la propia ministra en diálogo telefónico con La Nación. "Las tarjetas de crédito van a sumar los cargos en pesos argentinos; es un trabajo que venimos haciendo con VISA, entre otras", confió Kechichián.

También la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado está negociando contrarreloj con las empresas de tarjetas de crédito, para sumar la posibilidad de que los argentinos puedan pagar sus alquileres en cuotas "Los uruguayos pueden hacer hasta seis pagos", cuenta Javier Sena, presidente de la cámara. "Estamos atentos a las medidas del gobierno argentino y adaptándonos al escenario, pero la verdad es que las operaciones se vienen haciendo a ritmo lento", admitió el directivo.

Wait and see

Todos en Punta del Este cuentan que el balneario está a la expectativa de los que suceda con el cambio de gobierno en la Argentina y el resultado del ballotage en las presidenciales uruguayas de hoy. "Después de años de crecimiento inmobiliario, los desarrolladores, que ahora están muy quietos, han salido a analizar negocios y apuntan a que habrá más operaciones en los próximos años", comenta Juan Irala, broker de RE/MAX. Este wait and see de los desarrolladores se refleja, por ejemplo, en obras que están detenidas, como el esqueleto de la ambiciosa Trump Tower, sobre la Brava.

Sin embargo, también hay expectativa en proyectos puntuales, como el del grupo italiano Cipriani en el viejo hotel San Rafael, que contempla una inversión de US$ 450 millones en los próximos cinco años. Esta iniciativa, que está revalorizando el metro cuadrado en la zona, impulsa también la construcción de edificios en una parte de La Brava en la que siempre estuvieron restringidos; es el caso de la emblemática mansión Loma Verde, en la que durmieron cinco presidentes, entre ellos George Bush padre y Raúl Alfonsín, que fue tirada abajo para levantar un inmueble de varios pisos.

A la vez, muchos destacan que Punta del Este se está convirtiendo en una auténtica ciudad, que casi triplicó sus residentes estables en la última década, con alquileres que se cierran en forma anual. "Esto antes era sólo un reducto de millonarios durante la primera quincena, ahora es un oasis al que la gente se quiere venir a vivir", cuenta Irala.

Según Alejandra Covello, de la inmobiliaria homónima, "las casas y departamentos de alta gama se han alquilado a buen ritmo", mientras que las propiedades del segmento más bajo de la escala (por ejemplo, apartamentos que rondan los US$ 2000 la quincena de enero sobre La Mansa) vienen más rezagadas. Covello entiende que en Punta del Este se está valorando cada vez más que los departamentos estén equipados y ofrezcan servicios personalizados; en ese sentido, su empresa viene de lanzar una app -Covello Rental Vip-, a través de la cual los inquilinos pueden conseguir desde un parrillero para el asado de fin de año hasta una niñera o un marinero por el día.

La contra ofensiva de las inmobiliarias intenta detener el avance implacable de Airbnb, que en los últimos años les ha quitado muchísimos clientes en el balneario. La diferencia este verano es que las plataformas digitales comenzarán a pagar impuestos, mientras que las inmobiliarias ahora se ven exoneradas del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) para los alquileres de temporada.

Datos útiles

Cómo llegar

Buquebus. Ofrece por tiempo limitado una promoción para ir a Colonia con el auto. Si viajan dos pasajeros, el precio de la bodega se reduce un 50 %. Si viajan tres, se reduce un 80 % y si viajan 4, es gratis. Con esta promoción 4 pasajes, más bodega en determinados horarios cuesta desde $ 18.469, de ida y vuelta.

El pasaje de ida y vuelta que combina ferry y ómnibus hasta Punta del Este cuesta desde $ 4220.

Colonia Express. Durante el verano se pueden conseguir pasajes a Punta del Este (barco + bus directo) desde $2740 por tramo.

A Colonia, desde $1545, por tramo. La bodega, desde $ 2341 por tramo.

Alquileres

(valores expresados en dólares)

Departamento de un dormitorio en la Península. Primera quincena de enero: 1800/2500. Segunda quincena de enero: 1500.

Departamento de un dormitorio en Manantiales. Primera quincena de enero: 3200. Segunda quincena de enero: 2000.

Departamento de dos dormitorios en la Península. Primera quincena de enero: 3500. Segunda quincena de enero: 2200

Departamento de dos dormitorios en Manantiales. Primera quincena de enero: 5000. Segunda quincena de enero: 3600.

Casa en San Rafael (primera quincena enero), desde 12.000

Casa en José Ignacio (primera quincena enero), desde 30.000.

Hoteles

(valores expresados en dólares)

Dos estrellas (para dos, por noche), 100-130

Tres estrellas, 130/220

Cuatro estrellas, 220/400

Cinco estrellas, desde 500

Albergue juvenil (cuarto compartido noche) 40

(*) Este año se están cerrando alquileres con rebajas que superan el 15% de estos valores de referencia. Se suma la devolución del 10,5% en el precio del alquiler, pagando con tarjeta en inmobiliarias certificadas.

Otros precios

(valores expresados en dólares)

Llenar el tanque (Tanque auto mediano (45 litros), 61

Peaje, 3 Chivito completo, (En La Pasiva), 10

Litro de leche, 1

Kilo de yerba, 4

Kilo de tira de asado, 10

Llenar el changuito del súper (Compra promedio de carne, fruta, verdura y productos de limpieza para familia de cuatro personas), 137

Ir al cine (Por persona, también hay promociones 2x1) 10

Un libro, 19

Un kilo de helado, (En Freddo), 16

Una gaseosa, 3

Un pancho en La Pasiva, 2

Parrillada para dos en Maldonado (Parrilla La Balanza, en Maldonado. De este precio hay que deducir la devolución del IVA (22%) en pago con tarjeta de crédito o débito), 30

Cena para cuatro con vino en el Puerto (7) 164

También se podrá acceder a beneficios del Club La Nación en gastronomía, pasajes y hotelería.