Navidad: el nuevo árbol gigante en uno de los destinos preferidos por los argentinos

Viajar en esta época del año al lugar del mundo que se elija siempre tiene un plus. Las decoraciones, las luces, los árboles gigantes y los mercados navideños le ponen color a las ciudades y generan un ambiente de encuentro y magia que revive el espíritu especial de la Navidad. A continuación un breve recorrido por esos sitios que al menos vale la pena visitar una vez en la vida por estos días.

La gran novedad en cuanto a las decoraciones impactantes llega de Río de Janeiro. Este año sumó un nuevo árbol de Navidad flotante como parte de los festejos de Natal do Rio, que es más grande que el tradicional de la Laguna Rodrigo de Freitas.

El árbol tiene más de 2,3 millones de luces LED, efectos visuales y chorros de agua Visit Rio

La instalación, en la ensenada de Botafogo está a una distancia de 100 metros de la arena, la estructura tiene 80 metros de altura, más de 2,3 millones de luces LED, efectos visuales y chorros de agua. Las luces se encienden cada noche a las 19, hasta el 6 de enero, el show de luces es cada media hora; los fines de semana, en ese horario, también realizan un espectáculo de fuegos artificiales y shows con artistas locales desde las 16. El acceso del público se realiza por los túneles subterráneos, que fueron renovados e iluminados.

Otra de las novedades de la Cidade Maravilhosa es el espectáculo diario de luces que conecta el árbol de la Lagoa con el Cristo Redentor, creando un diálogo luminoso entre dos de las postales más famosas de Río.

Más al sur del país, Gramado también es un buen lugar para visitar o hacer una escala en un viaje a las playas de Santa Catarina. En el estado de Río Grande do Sul, la Navidad comenzó en octubre y se extenderá hasta el 18 de enero. La ciudad ubicada entre las sierras gaúchas se transforma en una aldea mágica con una decoración y una puesta impactantes.

Papá Noel suele salir de paseo por las calles de Gramado FABIAN MARELLI

Esta temporada se celebran los 40 años del Natal Luz, como se llama la nutrida programación de espectáculos al aire libre, desfiles temáticos, conciertos, decoración navideña y experiencias inmersivas. Entre chocolaterías, restaurantes de fondue y construcciones con estilo centro europeo, que le dan una identidad especial al lugar, se puede visitar la Casa de Papá Noel, en la Praça das Etnias, abierta todas las tardes, toparse con desfiles a toda hora y ver cada noche como se encienden las luces que iluminan cada árbol, cada casa y cada calle de la ciudad.

Los clásicos

El árbol de Rockefeller Center, en Nueva York, seguramente es uno de los más fotografiados del mundo. Este año, a principios de mes, se instaló un abeto noruego de 23 metros que donó la familia Russ, de East Greenbush, que tiene más de seis décadas de vida. El árbol se corona con una espectacular estrella de Swarovski diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind. Esta impresionante estructura pesa 408 kilos, mide casi 3 metros y brilla con más de 3 millones de cristales repartidos en 70 puntas. El árbol se ilumina con 50 mil luces LED multicolores de bajo consumo.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center se ilumina todos los días hasta la medianoche (X @rockcenternyc)

Los alumbrados de Medellín, en Colombia, cada año impactan más: se ilumina la ciudad hasta el 12 de enero con más de 8 millones de luces LED en Parques del Río, el Paseo del Río y 61 puntos claves.

El proyecto, realizado con el trabajo de 150 artesanos, reúne 25.000 figuras luminosas distribuidas en distintos sectores de la ciudad, además de varios municipios de Antioquia que se suman a la programación.

Más de 25.000 figuras adornan las calles de Medellín, Colombia, durante diciembre JAIME SALDARRIAGA - AFP

Los mercados navideños, que siguen la tradición medieval en muchas ciudades de Europa, son el punto de encuentro de turistas y locales, para comer algo, comprar o simplemente disfrutar de ese espíritu único. Entre los más grandes se destaca el del Budapest, en Hungría, que se organiza cada año en la Plaza de San Esteban. Vendedores de comida, bebida y productos artesanales, actuaciones musicales, diversas exposiciones y un show de luces que ilumina la basílica animan cada día. Papá Noel recibe a los chicos y también se puede patinar sobre hielo de forma gratuita.

En Alemania, con toda una tradición en mercados navideños, se destaca el Christkindlesmarkt, en Núremberg. El olor de las salchichas recién asadas, el vino caliente, las galletitas de jengibre y los villancicos ayudan a enfrentar el frío típico de esta región en esta época del año.

El Christkindlesmarkt, en Núremberg, uno de los más lindos de Alemania Uwe Niklas/Núrmberg

Muy cerca, en Viena, hay que visitar el mercado del Palacio Superior de Belvedere. Situado entre la construcción barroca y un impresionante lago, este mercado es ideal para los que buscan un ambiente romántico. En Cracovia, Polonia, el mercado navideño está situado en la histórica Rynek Glowny, la plaza central. Lo más buscado son los adornos de vidrio pintados a mano.

Para los que van tras los récords, en Gubbio, una antigua ciudad medieval que se encuentra en el corazón de Italia, a 50 km de Perugia, la capital de Umbría, se enciende cada diciembre el árbol de Navidad más grande del mundo, certificado por el Guinness. Tiene una superficie de 1000 m2, 750 metros de altura y 450 metros de ancho en la base. La estrella en la cima simboliza la devoción a Sant Ubaldo, patrono de la ciudad, cuya basílica está ubicada en lo más alto del monte, donde se puede llegar en funicular.