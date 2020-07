Esquí. Con mucha nieve, el Cerro Catedral inaugura las pistas

Cinco días por semana y solo para residentes con pase, el Cerro Catedral, listo para recibir esquiadores Crédito: Patricio Diaz/Catedtal Alta Patagonia

Por fin se podrá esquiar este invierno. Paradojas del destino, con una montaña cubierta de nieve de la cumbre a la base, algo que no siempre ocurre. Desde mañana, el Cerro Catedral, en Bariloche, inaugura esta particular temporada para que esquiadores y snowbordistas disfruten de las espectaculares condiciones de nieve. "Ni siquiera la consideramos temporada, solo queremos abrir para ofrecer a los residentes el mejor invierno posible, dentro de lo que se puede, con todas las medidas de seguridad, pero sin los rituales habituales en la montaña", cuenta Belén Jonsson, de Cerro Catedral.

El objetivo de Catedral Alta Patagonia, desde que comenzó la pandemia, era abrir sus pistas y finalmente lo logra después de mucha perseverancia y de cumplir un estricto protocolo, aprobado por las autoridades municipales y provinciales. Primero será una fase de prueba, a la que solo podrán acceder los locales que ya hayan adquirido el pase residente 2020. Esta fase se extenderá en principio hasta fin de mes, aunque no descartan vender pases diarios, siempre para los residentes de Bariloche.

"De por si la práctica del esquí exige distancia entre los esquiadores, se realiza al aire libre y también todos suelen llevar la boca tapada y guantes de manera habitual, así que son mínimas las posibilidades de contagio. De toas maneras, apelamos a la responsabilidad de cada esquiador para cumplir los protocolos y que no haya contagios", agrega Jonsson.

En esta fase de prueba, la apertura será de 9.30 a 16, de miércoles a domingo, sujeto a condiciones climáticas. Estará habilitado aproximadamente un tercio de la montaña. Los medios disponibles en esta primera etapa serán: en el sector central de la montaña las telesillas Séxtuple, Punta Nevada, La Hoya y el TK Centro. En la base las MágicCarpet 3 y 4, y con refuerzo de Princesa 1 y 2 y Cóndor 1. Los paradores de la montaña tendrán carácter de refugio, para ofrecer servicios sanitarios y un espacio de resguardo en caso que las condiciones lo requieran. En principio no se venderán alimentos ni bebidas, pero adelantaron que evalúan para más adelante la posibilidad del take away. Tampoco estarán abiertas las escuelas para tomar clases.

En el contexto de la emergencia sanitaria, el centro de esquí ofrecerá un abanico de servicios reducidos que podrán ser modificados a lo largo de la temporada según lo requieran las autoridades sanitarias y gubernamentales. Además, se elaboraron protocolos de seguridad e higiene para cada área de la montaña: accesos a medios de elevación, boleterías, estacionamiento, atención de patrulleros, entre otros. En un comunicado, la empresa recomendó que los que se acerquen al cero lean las pautas disponibles en la web: www.catedral2020.com.ar.

En Catedral es obligatorio el uso de tapa boca y se deberá respetar en todo momento la distancia social entre esquiadores o con personal de la empresa. A la hora de manipular diferentes elementos deberán lavarse las manos con jabón o solución sanitizante que estará disponibles en diferentes sectores de la montaña.

También anunciaron, que en octubre, cuando finalice esta temporada atípica, comenzaran las obras del Plan de modernización del centro de esquí. Nuevos medios de elevación, más y mejores pistas y ampliación del sistema de fabricación de nieve son los ejes principales de este proyecto.